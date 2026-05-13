النائبة آية عبد الرحمن: استجابة سريعة من وزير النقل لإنهاء المشروع كوبري الباجور قبل 30 مايو.. صور

أعلنت النائبة آية عبد الرحمن ، استجابة الفريق كامل الوزير وزير النقل لسرعة الانتهاء من الافتتاح التجريبي لكوبري الباجور قبل ٣٠ مايو.

وقالت في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ الفيس بوك” :والشكر موصول للشركة المنفذة لإعمال المقاولات والتطوير على جهدهم في تكثيف ساعات العمل خلال شهر واحد لسرعة الانتهاء من الكوبري بناءً على تعليمات سيادة الفريق بعد تقديمي الطلب.

واختتمت: “وعلى رأسي كل رسالة تقدير وشكر من أهالينا لفرحتهم اللي عيشتها معاهم النهارده على الارض في افتتاح الكوبري”.