وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات.



وقال الوزير - في تصريح خاص لبرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين - إن "كل قطاعات وزارة النقل تعمل من أجل تنفيذ المهام المُحدَّدة من قِبَل الرئيس السيسي، وهناك مطالبات بضرورة عودة النقل النهري من جديد".



وأضاف أن "وزارة النقل لديها خطة وأهدافًا مُحدَّدة، ونقوم بتنفيذها، وقد أعدنا تنظيم النقل النهري وغيَّرنا القوانين؛ لتتمكَّن من إنشاء المراسي واستخراج التصاريح للسفن، ونعمل حاليًا على روافد نهر النيل واستغلالها".



وأوضح كامل الوزير أن "ميناء دندرة يتم حاليًا تشغيله من أجل النقل النهري، وهو مهم في عملية نقل الأقماح، ونعمل على نقل متعدد الوسائط؛ من أجل نقل البضائع سواء من السكك الحديدية أو النقل النهري أو الشاحنات".



وأشار إلى أن "هدف الوزارة توفير أكبر قدر من الأمان لأهالينا في محافظات الصعيد، من خلال خطة إنشاء محاور النيل"، موضحًا أن صعيد مصر يستحوذ على جزء أكبر من خطط الوزارة.



واختتم كامل الوزير قائلًا: "قُمت بجولة بأربع محافظات في الصعيد، ولدي جولة الأسبوع المقبل في محافظات الدلتا، وسأقوم بجولة في المستقبل بالأقصر وأسوان، ولدينا خط سكك حديدية من أكتوبر حتى أبو سمبل، ولدينا خط سكك حديدية من الصعيد حتى البحر الأحمر، وكلنا مصريون ونعمل لخدمة كل أهالينا".