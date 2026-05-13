إحالة للتحقيق ومكافأة.. نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بالبحر الأحمر

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة على مدار يومين بمحافظة البحر الأحمر، شملت عدداً من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بمدينتي سفاجا والغردقة، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ نائب الوزير جولته بمستشفى سفاجا المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والصيدلية والأقسام الداخلية والرعاية المركزة ووحدة الغسيل الكلوي ووحدة الأطفال المبتسرين.

ووجه على الفور بحل تأخر إصدار تقارير الأشعة من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للأشعة بالوزارة، كما أثنى على التزام المستشفى بسياسة صرف المضادات الحيوية وفق المعايير العلمية، مشيداً بأداء الفريق الطبي بعد استماعه لآراء المواطنين.

وشملت الجولة عدداً من وحدات طب الأسرة بإدارة سفاجا الصحية، منها وحدة الأمل بقرية أم الحويطات، ووحدة سفاجا، ووحدة النصر بالكيلو 85، حيث راجع نائب الوزير انتظام العمل في مختلف العيادات والصيدليات والمعامل وغرف التطعيمات وتنظيم الأسرة، ووجه بمتابعة الحالات الإيجابية ضمن المبادرات الرئاسية، مشيداً بأداء العاملين وسكن الأطباء.



وانتقل الدكتور عمرو قنديل إلى مدينة الغردقة، حيث تفقد مستشفى حميات الغردقة ومستشفى الغردقة العام، ورصد بعض الحالات التي تحتاج تدخلاً تصحيحياً ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أشاد بحصول مستشفى حميات الغردقة على الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات من الجمعية البريطانية، واعتماده كمركز دولي للتدريب، ووجه بصرف مكافأة شهر حافز لإدارة مستشفى الغردقة العام تقديراً لجهودها ومستوى الخدمة.



كما زار عيادة الغردقة الشاملة للتأمين الصحي، ورصد تزاحماً وشكاوى من الإجراءات والتأخير وسوء المعاملة، ليوجه فوراً بإحالة إدارة العيادة للتحقيق وتشكيل لجنة من الهيئة العامة للتأمين الصحي لمراجعة الإجراءات ووضع حلول جذرية خلال أسبوع.

وفي ختام الجولة، عقد الدكتور عمرو قنديل اجتماعاً موسعاً مع قيادات مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وقيادات الوزارة، استعرض خلاله الأداء الفني وموقف الاعتمادات.

ووجه بناءً على التقييمات بصرف مكافآت لفرق مكافحة ناقلات الأمراض والأمراض المعدية والترصد والسلامة المهنية والرقابة على المياه، وكذلك مكافأة للمنشآت المعتمدة حديثاً بالرعاية الأولية.