نائب وزير الصحة تجري جولة موسعة بقنا لمتابعة الاستراتيجية السكانية

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عددا من المنشآت الصحية بمحافظة قنا، وعقدت سلسلة اجتماعات تنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة للسكان، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

وشاركت نائب الوزير في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، برئاسة محافظ قنا اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، حيث تم استعراض مؤشرات الملف السكاني بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.42 إلى 2.34، مؤكدة الحاجة إلى تكثيف الجهود لخفض الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وتوسيع خدمات المشورة والعيادات المتنقلة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

ووجهت نائب الوزير بتعزيز التوعية بالمباعدة بين الحمل، وتشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع مواجهة زواج الأطفال وتقليل الولادات القيصرية غير الضرورية، بهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.

وفي جولتها الميدانية، تفقدت وحدة طب أسرة سمهود بإدارة أبو تشت، ومركز سمهود المتميز لصحة الأم والطفل، ووجهت باستكمال التجهيزات ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تسجيل البيانات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والنظافة.

كما عقدت اجتماعا مع نقابة الصيادلة وممثلي المستشفيات الخاصة، أكدت خلاله دور الصيدلي المحوري في التوعية الصحية، وشهدت توقيع مذكرة تعاون بين مديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة لتدريب الصيادلة على تقديم المشورة في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

واختتمت الدكتورة عبلة الألفي زيارتها بعقد اجتماع موسع مع قيادات مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات، شددت فيه على إعادة تنظيم العمل داخل الوحدات الصحية، وتطبيق الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، وتكثيف التدريب والرقابة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.