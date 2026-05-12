قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يشيد بموظفين تصدوا لمحاولة سرقة محطة الرديسية بأسوان
شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي.. ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج وخدمة الحجاج
«التخطيط»: إطلاق 10 تقارير استراتيجية ضمن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي
لو عايز تحجز بسهولة.. طرق شراء تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية إلكترونيًا
تغييرات جذرية بالمناهج الدراسية المقرر تدريسها في المدارس العام المقبل|تفاصيل رسمية الآن
مصدر أمني ينفي مراقبة الداخلية لجميع المكالمات والمحادثات بمختلف التطبيقات
مشكلة عمرها 52 عاما.. تدخل عاجل لحل أزمة قطع المياه عن العمرانية والجيزة
لا تعرف الظلام.. نهار متواصل في أقصى شمال العالم| إيه الحكاية؟
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهمة بإنهاء حياة حفيدها وحقن حفيدتها بالكلور في الصف
الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر على هامش قمة “أفريقيا – فرنسا”
قرار عاجل لسد العجز في أعداد ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة تجري جولة موسعة بقنا لمتابعة الاستراتيجية السكانية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عددا من المنشآت الصحية بمحافظة قنا، وعقدت سلسلة اجتماعات تنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة للسكان، والمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

وشاركت نائب الوزير في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، برئاسة محافظ قنا اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، حيث تم استعراض مؤشرات الملف السكاني بالمحافظة.

انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.42 إلى 2.34

وأشارت الدكتورة عبلة الألفي إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 2.42 إلى 2.34، مؤكدة الحاجة إلى تكثيف الجهود لخفض الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، وتوسيع خدمات المشورة والعيادات المتنقلة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

ووجهت نائب الوزير بتعزيز التوعية بالمباعدة بين الحمل، وتشجيع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع مواجهة زواج الأطفال وتقليل الولادات القيصرية غير الضرورية، بهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.

وفي جولتها الميدانية، تفقدت وحدة طب أسرة سمهود بإدارة أبو تشت، ومركز سمهود المتميز لصحة الأم والطفل، ووجهت باستكمال التجهيزات ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تسجيل البيانات، وتطبيق معايير مكافحة العدوى والنظافة.

كما عقدت اجتماعا مع نقابة الصيادلة وممثلي المستشفيات الخاصة، أكدت خلاله دور الصيدلي المحوري في التوعية الصحية، وشهدت توقيع مذكرة تعاون بين مديرية الشئون الصحية ونقابة الصيادلة لتدريب الصيادلة على تقديم المشورة في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

واختتمت الدكتورة عبلة الألفي زيارتها بعقد اجتماع موسع مع قيادات مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات، شددت فيه على إعادة تنظيم العمل داخل الوحدات الصحية، وتطبيق الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة، وتكثيف التدريب والرقابة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة الاستراتيجية السكانية الرعاية الصحية المنشآت الصحية الألف يوم الذهبية محافظ قنا الاحتياجات غير الملباة التوعية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

ترشيحاتنا

خالد هاشم

وزير الصناعة: نشارك في منتدى قازان لتعزيز الشراكة الصناعية مع روسيا ودول العالم الإسلامي

اسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء في مصر اليوم 12 مايو 2026

التنمية الصناعية

قفزة في صادرات الألومنيوم والزجاج.. الصناعة المصرية تفرض حضورها عالميًا

بالصور

40 ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026
40ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بسعر البوركينى 2026

نجوم مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى يودعون إبراهيم سردينة

رشوان توفيق
رشوان توفيق
رشوان توفيق

وداعا حبيبة الملايين.. شيفروليه توقف إنتاج سيارتها الشهيرة بسبب ضعف المبيعات

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد

وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة
وصول جثمان عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد