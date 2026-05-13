جامعة دمياط تستعرض مشروعات طلابية في الطاقة والزراعة الذكية.. و«التعليم العالي» تثني على الأنشطة التعليمية

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

اصطحب الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم، الأستاذ الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، في جولة تفقدية داخل جامعة دمياط وجامعة دمياط الأهلية، وذلك في إطار متابعة الأنشطة التعليمية والابتكارية، والاطلاع على المشروعات الطلابية المتميزة التي تعكس قدرات الطلاب الإبداعية وتوجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور الدكتور المتولي مصطفى سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رمضان الطنطاوي، نائب رئيس جامعة دمياط الأهلية للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب السابق ومستشار رئيس الجامعة لشؤون الابتكار.

وشملت الجولة تفقد عدد من القاعات الدراسية والمعامل والمنشآت التعليمية، إلى جانب متابعة مجموعة من مشروعات التخرج والابتكارات الطلابية التي نفذها طلاب كلية الهندسة، والتي تعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الطلاب على تقديم حلول تطبيقية مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.

وتفقد نائب الوزير مشروعًا طلابيًا بعنوان «النظام الهجين للخلايا الشمسية وطاقة الرياح»، والذي جاء تحت إشراف الدكتور عبد الله محمد السيد، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، ويهدف إلى تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، من خلال دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في نظام واحد يعمل بكفاءة واستمرارية أعلى.

ويعتمد المشروع على استخدام ألواح شمسية إلى جانب توربينة رياح لتوفير مصدر طاقة مستقر وفعال، بما يضمن استمرارية إنتاج الكهرباء في أوقات انخفاض الإشعاع الشمسي أو أثناء الليل، كما يتضمن تصميم منظومة تحكم ذكية لإدارة الطاقة والربط بين النظامين، واختيار المكونات المناسبة مثل البطاريات والمحولات الكهربائية ومنظمات الشحن، بما يسهم في تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتقليل الانبعاثات الضارة.

كما تفقد نائب الوزير مشروع «الصوبة الزراعية الذكية»، والذي نُفذ تحت إشراف الدكتورة مروة فايز فهمي، رئيس قسم الهندسة الكهربائية ووكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، ويعتمد على استخدام أنظمة تحكم حديثة وحساسات ذكية لمراقبة وتنظيم الظروف المناخية داخل الصوبة الزراعية بصورة تلقائية، بما يسهم في تحسين جودة وإنتاجية المحاصيل الزراعية مع تقليل استهلاك المياه والطاقة.

ويشمل المشروع نظام ري ذكي، وأنظمة للتهوية والتبريد والتدفئة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة الصوبة والتحكم بها عن بُعد عبر تطبيقات إلكترونية، بما يدعم توجهات الزراعة الذكية والمستدامة، ويتيح إمكانية تطوير النظام مستقبلًا باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأشاد الدكتور حسام عثمان بالمستوى المتميز للمشروعات الطلابية، مؤكدًا أهمية دعم الأفكار الابتكارية وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية في مجالات الابتكار والتحول التكنولوجي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي حرص جامعة دمياط على توفير بيئة تعليمية وبحثية داعمة للإبداع والابتكار، وتشجيع الطلاب على تنفيذ مشروعات تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات التنموية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للطلاب المبتكرين وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

