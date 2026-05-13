صبري المنياوي: قلبي يتقطع لهبوط الإسماعيلي .. والأزمات المالية والإدارية وراء الانهيار

أعرب صبري المنياوي مدير الكرة السابق بالإسماعيلي، عن حزنه الشديد بعد هبوط الفريق إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن ما حدث أصابه بألم كبير، قائلاً: "قلبي بيتقطع عندما رأيت على الشاشة هبوط الإسماعيلي".

وأوضح "المنياوي" في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي كريم سعيد، أن الأزمة الحالية التي يعيشها النادي هي نتيجة تراكمات امتدت على مدار آخر خمس مواسم، مشيرًا إلى أن مجالس الإدارات المتعاقبة لم تكن على المستوى المطلوب لإدارة نادٍ بحجم وتاريخ الإسماعيلي.

وأشار إلى أن الراحل عثمان أحمد عثمان كان رمزًا كبيرًا في تحقيق الإنجازات سواء مع الإسماعيلي أو المقاولون العرب، مؤكدًا أن النادي يفتقد حاليًا للإدارة القادرة على إعادة الاستقرار والنجاحات.

وطالب المنياوي وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب محافظ الإسماعيلية، بالتدخل السريع لإيجاد حلول جذرية لأزمة النادي، من أجل إنقاذ الدراويش من الوضع الصعب الذي يمر به.

وأكد أن الأزمة المالية كانت السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج الإسماعيلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن لاعبي الفريق لا يحصلون على مستحقاتهم المالية بالشكل الذي يحدث في باقي أندية الدوري، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأداء والنتائج.