اشتباكات بين جماهير النصر والهلال بعد ديربي الرياض في الدوري السعودي

شهد ملعب «الأول بارك» أحداثًا متوترة بين جماهير النصر والهلال، عقب نهاية مواجهة الديربي التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في لقاء مثير ظل الصراع فيه قائمًا حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تتصاعد الأجواء خارج أرض الملعب مباشرة بعد صافرة النهاية.

توتر داخل المدرجات بعد نهاية اللقاء

وبحسب ما حدث داخل الملعب، فقد اندلعت اشتباكات محدودة بين بعض الجماهير في المدرجات، بعد تبادل رمي بعض المقتنيات، ما تسبب في حالة من التوتر والتدافع في عدد من مناطق الاستاد.

وسرعان ما تدخلت محاولات للسيطرة على الموقف واحتواء الأحداث، مع تهدئة الأجواء وإعادة الانضباط داخل المدرجات.

وعلى المستوى الفني، أسفرت نتيجة الديربي عن استمرار المنافسة على لقب الدوري، بعدما حافظ النصر على الصدارة برصيد 83 نقطة مع تبقي مباراة واحدة، بينما رفع الهلال رصيده إلى 78 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.

وبذلك يبقى الحسم مؤجلًا حتى الجولات الأخيرة، في ظل استمرار الصراع المشتعل على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم