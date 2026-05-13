اقتصاد

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

آية الجارحي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت  الحكومة نصب أعينها طرح 100 ألف وحدة سكنية للإيجار الشهري بدون مقدم.

وتُعد واحدة من أهم البرامج التي تستهدف توفير سكن مناسب لكافة المواطنين والتي تستعد لها الدولة من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار للمواطنين.

وحدّدت الدولة الأولوية التي سيتم من خلالها منح الشقق للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن الشقق التي سيتم طرحها بنظام الإيجار ستنقسم لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وستكون لمتوسطي الدخل بمساحات أكبر للذين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويرغبون في الحصول على شقق إيجار من الدولة، كما ستكون هناك أولوية للشباب المقبلين على الزواج .

الفئات المستهدفة من طرح الإيجار الشهري

والهدف من طرح وحدات الايجار توفير سكن كريم لكافة المواطنين،  خاصة غير القادرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، فهذه الواحدات السكنية سيتم طرحها بدون مقدم، لأن بعض المواطنين غير قادرين على دفع مقدم شقق الإسكان الاجتماعي.

طرح 100 ألف وحدة سكنية للإيجار الشهري

وتستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، وستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة كبداية.

تملك شقق الإيجار الشهري

ومن بين البدئل المطروحة للدراسة حاليًا،  الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

حيث سيتم إتاحة إمكانية أن يقوم المواطن المستأجر للشقة بأن يمتلكها خلال فترة الإيجار إذا سمحت ظروفه بذلك.

مساحات شقق الإيجار

ومن المرجع أن تكون مساحات هذه الشقة مماثلة لمساحة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل أي بين 75 إلى 90 مترًا.

مدن طرح شقق الايجار

وعن المناطق التي ستتم دراسة الطرح بها هي: العاشر من رمضان ومدينة الأمل و العبور و حلوان والمعصر، مع احتمالية إضافة المزيد من المدن.

