الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل عصير العنب بالليمون.. مشروب صيفي منعش

آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن مشروبات صيفية منعشة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية، ويأتي عصير العنب بالليمون على طريقة الشيف محمد حامد كواحد من أشهر العصائر السهلة والسريعة التي لاقت رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتميز المشروب بمذاقه المنعش وقوامه الكريمي القريب من السموذي، حيث يجمع بين حلاوة العنب الطبيعية وحموضة الليمون المنعشة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لأيام الصيف الحارة.

المكونات:
عنقود عنب مغسول جيدًا
2 ثمرة ليمون
ماء بارد
ثلج مجروش

مشروب صودا
سكر حسب الرغبة
أوراق نعناع طازجة للتزيين (اختياري)

خطوات التحضير:
ـ يُغسل العنب جيدًا ثم يُوضع في الخلاط.
ـ يُضاف الليمون مع السكر والماء البارد والثلج.
ـ تُخلط المكونات حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا.
ـ يُصفى العصير للتخلص من القشور والبذور.

ـ يتم ملئ نص الكوب بعصير العنب بالليمون ووضع الثلج المجروش مع إضافة القليل من الصودا.

سر نجاح عصير العنب بالليمون

وينصح الشيف محمد حامد بعدم الإفراط في ضرب الليمون داخل الخلاط حتى لا يكتسب العصير طعمًا مرًا، موضحًا أن الليمون يُخلط “ضربتين فقط” ثم يُصفى مباشرة للحصول على نكهة منعشة ومتوازنة.

كما يمكن استخدام العنب الأحمر أو الأخضر حسب الرغبة، مع التحكم في كمية السكر للحصول على مذاق صحي وخفيف.

فوائد عصير العنب بالليمون

ويحتوي العنب على مضادات أكسدة تساعد في دعم صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، بينما يُعد الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين C الذي يعزز المناعة وينعش الجسم خلال الطقس الحار.

ويمنح هذا المشروب الجسم ترطيبًا جيدًا، خاصة عند تقديمه مثلجًا، ما يجعله من أفضل العصائر الصيفية الطبيعية.

