طريقة عمل تورتة الفروت روج.. حلوى فاخرة بالفراولة

تُعد تورتة الفروت روج من أشهر وصفات الحلويات التي قدمها محمد حامد، حيث تجمع بين الكيك الإسفنجي الهش والكريمة الناعمة مع صوص الفواكه الحمراء الغني بالمذاق، لتصبح خياراً مثالياً لعشاق التورتات الفاخرة والمناسبات الخاصة.

وتتميز تورتة الفروت روج بسهولة تحضيرها في المنزل، إلى جانب شكلها الأنيق وطعمها المنعش الذي يعتمد على مزيج الفراولة والتوت والكرز، مع طبقات من الكريم شانتيه الخفيف.

طريقة عمل تورتة الفروت روج

طريقة عمل تورتة الفروت روج

مكونات تورتة الفروت روج:

مكونات الكيك الإسبونج

دقيق

سكر

بيض

محسن كيك

فانيليا

بيكنج بودر

ماء

مكونات الحشو والتغطية

كريم شانتيه مخفوق

صوص فروت روج

فراولة وتوت وكرز للتزيين

مكونات التسقية

شربات

طريقة عمل تورتة الفروت روج

طريقة عمل تورتة الفروت روج:

ـ لتحضير الكيك: يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا جيداً حتى يصبح الخليط هشاً وكريمياً، ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر ومحسن الكيك تدريجياً، وبعدها يُخبز الخليط في فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج.

ـ تبريد الكيك وتقطيعه: تُترك الكيكة حتى تبرد تماماً، ويفضل تحضيرها قبل التزيين بيوم، ثم تُقسم إلى ثلاث طبقات متساوية.

طريقة عمل تورتة الفروت روج

ـ لحشو التورتة: تُسقى الطبقة الأولى بالقليل من الشربات، ثم توزع طبقة من الكريم شانتيه يليها صوص الفروت روج، وتُكرر الخطوات مع باقي الطبقات.

ـ التغطية والتزيين: تُغطى التورتة بالكامل بالكريمة، مع قطع الفراولة ثم تُزين بصوص الفروت روج بشكل احترافي جذاب.

ـ التبريد قبل التقديم: توضع التورتة في الثلاجة عدة ساعات حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل تورتة الفروت روج

سر نجاح تورتة الفروت روج

ينصح باستخدام فواكه طازجة وصوص فروت روج مركز للحصول على نكهة قوية، كما يفضل عدم الإكثار من الشربات حتى تحافظ التورتة على قوامها المتماسك.