طريقة عمل محشي الكوسة في الفرن بمذاق شهي

يعد محشي الكوسة من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها في كسر روتين السفرة التقليدية ويجعل أفراد الأسرة يقبلون على تناول الكوسة ويحبون مذاقها.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن محشي الكوسة من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

كيلو كوسة متوسطة مفرغة

الحشوة

1 ونص كوب رز مغسول

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة

شبت

بقدونس

كزبرة

نعناع

ملح

فلفل

رشة بهارات لحمه

زيت

الصوص

كوب عصير طماطم

٢ ملعقة كبيرة ملعقة صلصة

ملح

فلفل

فص ثوم مفروم

رشة سكر

طريقة عمل طاجن محشي الكوسة في الفرن

اخلطى مكونات الحشوة على الني ثم ضيفي الصلصة.

شوحي الثوم بالملح والفلفل الاسود والسكر وقلبي جيدا

اضيفي الصلصة وعصير الطماطم وتترك على نار هادئة حتى تتسبك جيدا.