11 بحيرة و7 سدود بـ241 مليون جنيه.. تفاصيل خطة حماية مرسى علم من أخطار السيول

تواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ مشروع حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول، ضمن خطة تستهدف تأمين المدينة والمنشآت الحيوية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول في دعم الخزان الجوفي، ويعد المشروع من أكبر مشروعات الحماية بجنوب المحافظة.

تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول

ويشمل المشروع إنشاء بحيرات وسدود وحواجز مائية على عدد من الأودية الرئيسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 241 مليون جنيه، في إطار جهود الحد من مخاطر السيول ودعم البنية التحتية بمدينة مرسى علم.

11 بحيرة و7 سدود و4 حواجز

وتابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال تنفيذ المشروع، الذي تنفذه الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ويضم إنشاء 11 بحيرة و7 سدود و4 حواجز على أودية علم والسكري وأم طريقة، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 12 مليون متر مكعب، بينما تصل مساحة الأحواض المائية إلى نحو 415 كيلومتراً مربعاً.

3 مراحل لتنفيذ المشروع

ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 4 بحيرات وسدين وحاجزين بتكلفة 107 ملايين جنيه، وبدأ العمل بها في أغسطس 2023 ويستمر حتى يوليو 2026، فيما وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 40%.

أما المرحلتان الثانية والثالثة فتشملان تنفيذ 7 بحيرات و5 سدود وحاجزين بتكلفة 134 مليون جنيه، وبدأ العمل بهما في يوليو 2024 على أن ينتهي في يوليو 2026، بينما بلغت نسبة التنفيذ الحالية نحو 17.5%.

حماية مدينة مرسى علم من السيول

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته بالمشروع، أن هذه الأعمال تستهدف حماية مدينة مرسى علم والمنشآت السياحية والبنية التحتية من أخطار السيول، خاصة أن مدن الساحل الشرقي تتعرض بشكل مباشر لمثل هذه المخاطر، مشيراً إلى أن مشروعات الحماية تساهم في الحفاظ على المواطنين ودعم خطط التنمية.