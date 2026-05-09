قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتجنب التحرك قبل فوات الأوان.. البنك المركزي الأوروبي يدرس تأثير حرب إيران على التضخم
بعد نفاذ الباقة | 18موقعا إلكترونيا مجانيا من الحكومة لكل المصريين.. تعرف عليها
شئون القرآن بالأزهر: تخصيص يوم المولد لسرد السنة النبوية.. خاص
نيمار يتواجد في القائمة الأولية لـ كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل بكأس العالم
لـ 11 يوليو| تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش
الصحة العالمية: خطر انتقال هانتا من السفينة المصابة "منخفض"
بعد قرض المليار دولار.. البنك الدولي يمنح مصر 300 مليون دولار إضافية
أولى موجات الصيف.. ارتفاع تدريجي وذروة حارة تضرب البلاد هذا الأسبوع
الحكم على متهم بقضية فتنة الشيعة بـ جلسة 8 يونيو
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

11 بحيرة و7 سدود بـ241 مليون جنيه.. تفاصيل خطة حماية مرسى علم من أخطار السيول

تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول
تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول
ابراهيم جادالله

تواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ مشروع حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول، ضمن خطة تستهدف تأمين المدينة والمنشآت الحيوية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول في دعم الخزان الجوفي، ويعد المشروع من أكبر مشروعات الحماية بجنوب المحافظة.

تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول

ويشمل المشروع إنشاء بحيرات وسدود وحواجز مائية على عدد من الأودية الرئيسية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 241 مليون جنيه، في إطار جهود الحد من مخاطر السيول ودعم البنية التحتية بمدينة مرسى علم. 

11 بحيرة و7 سدود و4 حواجز 

وتابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال تنفيذ المشروع، الذي تنفذه الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ويضم إنشاء 11 بحيرة و7 سدود و4 حواجز على أودية علم والسكري وأم طريقة، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 12 مليون متر مكعب، بينما تصل مساحة الأحواض المائية إلى نحو 415 كيلومتراً مربعاً.

تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول

3 مراحل لتنفيذ المشروع

 ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 4 بحيرات وسدين وحاجزين بتكلفة 107 ملايين جنيه، وبدأ العمل بها في أغسطس 2023 ويستمر حتى يوليو 2026، فيما وصلت نسبة التنفيذ إلى نحو 40%. 

أما المرحلتان الثانية والثالثة فتشملان تنفيذ 7 بحيرات و5 سدود وحاجزين بتكلفة 134 مليون جنيه، وبدأ العمل بهما في يوليو 2024 على أن ينتهي في يوليو 2026، بينما بلغت نسبة التنفيذ الحالية نحو 17.5%. 

تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول

حماية مدينة مرسى علم من السيول

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته بالمشروع، أن هذه الأعمال تستهدف حماية مدينة مرسى علم والمنشآت السياحية والبنية التحتية من أخطار السيول، خاصة أن مدن الساحل الشرقي تتعرض بشكل مباشر لمثل هذه المخاطر، مشيراً إلى أن مشروعات الحماية تساهم في الحفاظ على المواطنين ودعم خطط التنمية.

تفاصيل خطة حماية مدينة مرسى علم من أخطار السيول
محافظة البحر الأحمر مدينة مرسى علم السيول وليد البرقي محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

بالصور

حماية الدماغ الأبرز.. تناول البيض بانتظام يقلل الإصابة بهذه الأمراض

تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف
تناول البيض والخرف

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد