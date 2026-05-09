البرقي: ندرس إنشاء محطة تحلية بقرية الشيخ الشاذلي بالبحر الأحمر

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولاته الميدانية بقرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم، لمتابعة أوضاع التجمعات الصحراوية والوقوف على احتياجات المواطنين والخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الشاذلي، قبل أن يتفقد مخرات السيول والسدود والبحيرات الصناعية التي جرى تنفيذها لحماية القرية من أخطار السيول، والاستفادة من مياه الأمطار في تغذية الخزان الجوفي.

وخلال الجولة، استعرض ممثلو المجتمع المدني مبادرة لإنشاء محطة تحلية مياه بالقرية، بهدف توفير مصدر دائم وآمن لمياه الشرب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز استقرار الأهالي داخل التجمع.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة إعداد دراسة فنية متكاملة لمشروع محطة التحلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة، مع بحث أفضل السبل للاستفادة من المياه الجوفية الناتجة عن السدود والبحيرات، بما يدعم تنمية الموارد المائية بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية للسدود ومخرات السيول، لضمان جاهزيتها في مواجهة مخاطر السيول والحفاظ على البنية التحتية والممتلكات بالقرية.

وعقب الجولة، التقى الدكتور وليد البرقي أهالي قرية الشيخ الشاذلي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم بصورة مباشرة، موجهاً بإعداد دراسات تفصيلية لكل مطلب وعرضها عليه شخصياً لاتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، وممثلو إدارة المياه الجوفية، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس النيابية، في إطار دعم خطط التنمية الشاملة للتجمعات الصحراوية جنوب البحر الأحمر.