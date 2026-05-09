قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستعرض مع ماكرون جهود احتواء توترات المنطقة
رئيس جيبوتي: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون
من بينها تعاون بحثي متقدم في مجالات المستقبل.. طفرة غير مسبوقة في مجال التعليم العالي بين مصر وفرنسا
حفيظ دراجي يعلق على مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
تشكيل مواجهة برايتون ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
مصدر بالزمالك: لا قلق بشأن مشكلة إيقاف القيد والأمر سينتهي بنهاية الموسم الجاري
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تحذر من ظهور حالات إصابة بفيروس هانتا
عروض الـ 10 كيلو تسيطر على الأسواق.. أسعار الدواجن والطيور اليوم السبت 9 مايو
أسعار العملات العربية بالبنوك.. الدينار الكويتي يواصل الصدارة أمام الجنيه
قبل افتتاح مقر جامعة سنجور.. الرئيس السيسي وماكرون يلتقطان صورًا تذكارية|صور
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد غدا
موعد انطلاق فصل الصيف 2026 | متى يبدأ رسميًا.. ولماذا يختلف تاريخ بدايته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البرقي: ندرس إنشاء محطة تحلية بقرية الشيخ الشاذلي بالبحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولاته الميدانية بقرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم، لمتابعة أوضاع التجمعات الصحراوية والوقوف على احتياجات المواطنين والخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.

وأدى المحافظ صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الشاذلي، قبل أن يتفقد مخرات السيول والسدود والبحيرات الصناعية التي جرى تنفيذها لحماية القرية من أخطار السيول، والاستفادة من مياه الأمطار في تغذية الخزان الجوفي.

وخلال الجولة، استعرض ممثلو المجتمع المدني مبادرة لإنشاء محطة تحلية مياه بالقرية، بهدف توفير مصدر دائم وآمن لمياه الشرب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز استقرار الأهالي داخل التجمع.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة إعداد دراسة فنية متكاملة لمشروع محطة التحلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة، مع بحث أفضل السبل للاستفادة من المياه الجوفية الناتجة عن السدود والبحيرات، بما يدعم تنمية الموارد المائية بالمنطقة.

كما شدد المحافظ على أهمية استمرار أعمال الصيانة الدورية للسدود ومخرات السيول، لضمان جاهزيتها في مواجهة مخاطر السيول والحفاظ على البنية التحتية والممتلكات بالقرية.

وعقب الجولة، التقى الدكتور وليد البرقي أهالي قرية الشيخ الشاذلي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم بصورة مباشرة، موجهاً بإعداد دراسات تفصيلية لكل مطلب وعرضها عليه شخصياً لاتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، وممثلو إدارة المياه الجوفية، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب عدد من أعضاء المجالس النيابية، في إطار دعم خطط التنمية الشاملة للتجمعات الصحراوية جنوب البحر الأحمر.

البحر الأحمر الشيخ الشاذلى محافظ البحر الأحمر مسجد الشيخ الشاذلي صلاة الجمعة بمسجد الشيخ الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

الهرم الرابع.. إشادة بريطانية واسعة بالمتحف المصري الكبير

أرشيفية

صندوق النقد يحدد الجدول الزمني للمرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري

رئيس الوزراء البريطاني

الجارديان: ستارمر يواجه دعوات للتنحي بعد نتائج كارثية في الانتخابات المحلية

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل مساعد وزير الصحة ويؤكد على تلبية احتياجات المستشفيات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟
كيف يمكن ان تصاب بفيروس هانتا داخل منزلك؟

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري
طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري

فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد