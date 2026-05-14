قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد فؤاد لـ"صدى البلد": "قايمة المنقولات الزوجية" أصبحت مقدمة على "الطفل"
مصر تدعوا لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء مشاركتهما بمناورات «الأسد الإفريقي» بالمغرب
مناشدة عاجلة من «المرور» لجمهور الزمالك بشأن إياب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو
صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي في المنوفية
بقيمة 35 مليون دولار .. إجراء إسرائيلي عاجل يخص مقاتلات إف 35
بري: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ اليوم ولقاء عون بنتنياهو غير وارد
بولندا وسويسرا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني
إدارة ترامب تعفي بعض جماهير كأس العالم من رسوم التأمين على التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"روبيو": نأمل أن تلعب الصين "دورا أكثر فاعلية" في تشجيع إيران على إعادة فتح هرمز

"روبيو": نأمل أن تلعب الصين "دورا أكثر فاعلية" في تشجيع إيران على إعادة فتح هرمز
"روبيو": نأمل أن تلعب الصين "دورا أكثر فاعلية" في تشجيع إيران على إعادة فتح هرمز
أ ش أ

قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين "بلعب دور أكثر فاعلية" في تشجيع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز.. مضيفا "لدى الصين حافز اقتصادي واستراتيجي قوي؛ للتدخل والمساعدة في كبح جماح تحركات إيران في الخليج العربي"، محذرا من أن الأزمة المستمرة تهدد الاستقرار العالمي.

ولفت روبيو - في حديثه مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم /الخميس/ - إلى أن الشحنات المرتبطة بالصين قد تأثرت بالفعل، مشيرا إلى أن السفن المرتبطة بالصين عالقة فعليا في المنطقة؛ وسط حالة من عدم اليقين بشأن المرور الآمن عبر المضيق.

وتابع: لقد رأيتم سفينة صينية، ليست سفينة ترفع العلم الصيني، لكنها كانت تحمل شحنة صينية، وقد تعرضت للهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن هذا الوضع يسلط الضوء على مخاطر السماح بالوصول الانتقائي عبر الممر المائي الحرج.

وأشار روبيو إلى أن هذا "الاضطراب" يمثل تهديدا أوسع نطاقا للاقتصاد الصيني، الذي يعتمد بشكل كبير على شحنات الطاقة التي تمر عبر المضيق وعلى الطلب العالمي على صادراته.

وحذر من أنه مع معاناة الاقتصادات وسط الأزمة، قد "ينخفض ​​الطلب على السلع الصينية وقد تهوي الصادرات بشكل حاد".. مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل في دفع الصين إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الضغط على إيران.

وزير الخارجية ماركو روبيو الولايات المتحدة تشجيع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز لدى الصين حافز اقتصادي واستراتيجي قوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حملات مكثفة بجنوب الغردقة.. إعدام أغذية فاسدة وتحرير مخالفات بحق منشآت تجارية

صورة موضوعية

حملات مكثفة.. ضبط سيارة نقل تلوث طريق «سفاجا – الغردقة» بالمخلفات

دير جبل الطير بسمالوط

بحضور مليوني زائر.. الاحتفال بمولد السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط في المنيا| صور

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد