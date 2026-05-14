إنارة جديدة وتوحيد شكل الكافتيريات.. تفاصيل استعداد بورسعيد لصيف 2026

أكد محمد الغزاوي، مدير مكتب “صدى البلد” ببورسعيد، أن المحافظة تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم صيف 2026، في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشاطئ العام وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسياحة الداخلية.

وأوضح الغزاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم محمد جوهر وحياة مقطوف، أن أعمال التطوير الحالية تشمل تركيب أعمدة إنارة ديكورية جديدة، وتوحيد الشكل الحضاري للكافتيريات، إلى جانب تطوير مداخل الشاطئ، خاصة من ناحية مدينة بورفؤاد، لافتًا إلى أن الشاطئ يمتد لأكثر من 10 كيلومترات ويخدم عدة أحياء داخل المحافظة.

وقال إن من أبرز الخطوات الجديدة التعاقد مع شركة متخصصة في الإنقاذ البحري لأول مرة، بما يضمن توفير أعلى درجات الأمان للمصطافين، خاصة مع الطبيعة المفتوحة والمجانية لشاطئ بورسعيد.

وأضاف أن المتابعة اليومية من محافظ بورسعيد ساهمت في تسريع وتيرة التنفيذ، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق جدول زمني محدد للانتهاء منها قبل انطلاق الموسم الصيفي.

وشدد على أن بورسعيد تمتلك مقومات سياحية مميزة، أبرزها الشاطئ الآمن والمجاني، إلى جانب تطوير البنية التحتية والأسواق والخدمات، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواطنين والسياح خلال صيف 2026.