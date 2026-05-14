محافظات

محافظ بورسعيد يسلم مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الشكاوى وتلبية مطالبهم
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لقاءه الدوري مع عدد من أبناء المحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات الاجتماعية والإنسانية والخدمية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم في إطار نهجه المستمر في التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة سرعة فحص كافة الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقانون، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للحالات الأولى بالرعاية.

جاء الاجتماع بحضور اللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي، والأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، إلى جانب عدد من القيادات المختصة.

واستهل المحافظ اللقاء بتسليم مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، دعمًا لهم في مواجهة الأعباء المعيشية، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في إطار الدور المجتمعي والإنساني للمحافظة.

كما وجه المحافظ بتخصيص محل لأحد المواطنين بسوق الهنا بحي الضواحي، ليكون مصدر رزق يساعده على تحسين ظروفه المعيشية وتوفير حياة كريمة لأسرته، في ضوء جهود المحافظة لدعم محدودي الدخل وتمكين المواطنين اقتصاديًا. ووجه المحافظ أيضًا بدراسة طلب إحدى المواطنات بشأن الحصول على وحدة مصيفية، مع بحث الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لذلك، كما وجه سيادته ببحث عدد من طلبات توفير فرص العمل للشباب، خاصة للأسر التي تعاني من ظروف معيشية وصحية صعبة، مؤكدًا التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع المؤهلات العلمية والظروف الاجتماعية للحالات المقدمة.

وفيما يتعلق بالحالات الصحية والإنسانية، كلف المحافظ الجهات المعنية بفحص عدد من الطلبات الخاصة بالنقل أو الندب الوظيفي مراعاةً للظروف الصحية أو الأسرية، ومنها طلب نقل إحدى العاملات بديوان عام حي المناخ لظروف مرضية، وطلب ندب معلمة إلى إدارة شرق التعليمية أو مديرية التربية والتعليم لرعاية نجلها من ذوي الهمم.

كما وجه المحافظ بفحص عدد من الحالات المرضية المزمنة التي أثرت ظروفها الصحية على قدرتها على العمل، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفيما يخص الأنشطة التجارية، وجه المحافظ بدراسة شكوى أحد المواطنين المتعلقة باستبدال محلاته التجارية بمنطقة الأوتليت، وبحث إمكانية توفير بديل مناسب يحقق مصدر رزق ملائم للأسرة، كما وجه بفحص شكوى صاحبة كشك بمنطقة علي بن أبي طالب بشأن إزالة الكشك، ومراجعة الموقف القانوني للحالة.

كما كلف المحافظ الجهات المختصة بدراسة طلب خاص بتركيب مصعد بأحد العقارات بمدينة بورفؤاد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما وجه المحافظ بسرعة فحص شكوى أحد أصحاب المحال التجارية بحي المناخ بشأن وجود ثلاجة غير مرخصة تعوق حركة النشاط التجاري أمام محله، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات إن وجدت.

ويمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:
[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة

وفي ختام اللقاء، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين بصورة منتظمة، باعتبارها أحد أهم آليات التواصل المباشر مع الشارع البورسعيدي، والعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

