قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ساعة التكييف بـ 4 جنيه.. احترس من حر الصيف وأسعار العداد الكودي
كوريا الجنوبية تتهم إيران بالهجوم على سفينة تابعة لها وتستبعد تورط جهة أخرى
الرئيس الصيني: علاقتنا مع أمريكا يجب أن تكون مبنية على الشراكة
استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر
انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين
ترامب: علاقتنا مع الصين ستكون الأفضل على الإطلاق
مدحت شلبي: كامويش لو شارك مع الأهلي لقطاته ستُعرض في نايل كوميدي
ترامب يعلن استقالة مسئول جديد.. هل أطاحت السجائر برئيس إدارة الدواء الأمريكية؟
أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. دار الإفتاء تجيب
لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: علاقتنا مع الصين ستكون الأفضل على الإطلاق

الرئيس الامريكي ونظيره الصيني
الرئيس الامريكي ونظيره الصيني
أخبار العالم

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين “ستكون الأفضل على الإطلاق”، عقب انطلاق القمة الثنائية المرتقبة في العاصمة الصينية بكين، في تصريحات تعكس توجهاً جديداً نحو تخفيف حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وسط ترقب دولي واسع لنتائج اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إن واشنطن تتطلع إلى “مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاقتصادية مع بكين”، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى توسيع العلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. وأضاف أن “العلاقة القوية بين أمريكا والصين ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي”، وفقا لـ CNBC عربية
 

من جانبه، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية بناء العلاقات الثنائية على أساس “الشراكة والاحترام المتبادل”، مؤكداً أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاوناً بين القوى الكبرى لتجنب مزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية. كما أشار إلى أن بكين تنظر بإيجابية إلى زيارة ترامب، معتبراً أنها تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين البلدين. 

وتأتي القمة الأميركية الصينية في ظل تحديات معقدة تواجه العلاقات بين البلدين، أبرزها النزاعات التجارية والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية حساسة تتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي، فضلاً عن التنافس الاقتصادي المتصاعد في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن التصريحات الإيجابية المتبادلة بين ترامب وشي تعكس رغبة مشتركة في احتواء التوترات التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير أي مواجهة اقتصادية مباشرة بين واشنطن وبكين على الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لرويترز.
 

كما تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج القمة لمعرفة ما إذا كانت ستسفر عن تفاهمات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وهي ملفات تشكل محوراً أساسياً في مستقبل العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن تستمر القمة على مدار يومين، وسط اهتمام عالمي واسع، في وقت يصف فيه مراقبون هذا اللقاء بأنه أحد أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية لهذا العام، نظراً لتأثيره المباشر على موازين القوى الدولية والاقتصاد العالمي.

القمة الثنائية بكين الصين دونالد ترامب الولايات المتحدة شي جين بينغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

أرشيفية

عقب هجوم إيراني.. تسرب وقود من ناقلة إماراتية قبالة ساحل سلطنة عمان

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

ترشيحاتنا

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

الطفل زين وامام

على طريقة إمام عاشور.. الطفل زين موهبة صغيرة تسرق الأضواء بهدف في ركلات الترجيح

فيروس هانتا

طرق الوقاية من فيروس هانتا

بالصور

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد