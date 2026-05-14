ترامب: علاقتنا مع الصين ستكون الأفضل على الإطلاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين “ستكون الأفضل على الإطلاق”، عقب انطلاق القمة الثنائية المرتقبة في العاصمة الصينية بكين، في تصريحات تعكس توجهاً جديداً نحو تخفيف حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وسط ترقب دولي واسع لنتائج اللقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب خلال الجلسة الافتتاحية للقمة إن واشنطن تتطلع إلى “مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاقتصادية مع بكين”، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى توسيع العلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. وأضاف أن “العلاقة القوية بين أمريكا والصين ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي”، وفقا لـ CNBC عربية



من جانبه، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أهمية بناء العلاقات الثنائية على أساس “الشراكة والاحترام المتبادل”، مؤكداً أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تعاوناً بين القوى الكبرى لتجنب مزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية. كما أشار إلى أن بكين تنظر بإيجابية إلى زيارة ترامب، معتبراً أنها تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين البلدين.

وتأتي القمة الأميركية الصينية في ظل تحديات معقدة تواجه العلاقات بين البلدين، أبرزها النزاعات التجارية والقيود المفروضة على التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية حساسة تتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي، فضلاً عن التنافس الاقتصادي المتصاعد في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن التصريحات الإيجابية المتبادلة بين ترامب وشي تعكس رغبة مشتركة في احتواء التوترات التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير أي مواجهة اقتصادية مباشرة بين واشنطن وبكين على الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وفقا لرويترز.



كما تترقب الأوساط الاقتصادية نتائج القمة لمعرفة ما إذا كانت ستسفر عن تفاهمات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، وهي ملفات تشكل محوراً أساسياً في مستقبل العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر أن تستمر القمة على مدار يومين، وسط اهتمام عالمي واسع، في وقت يصف فيه مراقبون هذا اللقاء بأنه أحد أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية لهذا العام، نظراً لتأثيره المباشر على موازين القوى الدولية والاقتصاد العالمي.