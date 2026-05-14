انطلاق أعمال القمة بين الرئيسين الصيني والأمريكي في بكين

شهدت العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، انطلاق أعمال القمة الأميركية الصينية بين دونالد ترامب وشي جين بينغ، في لقاء وصفته الأوساط السياسية والاقتصادية بأنه محطة مفصلية في مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط ملفات معقدة تتعلق بالتجارة والتكنولوجيا والتوترات الجيوسياسية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أكد الرئيس الصيني أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة “يجب أن تكون مبنية على الشراكة والتعاون”، مشيراً إلى أن “العالم يقف أمام مفترق طرق يتطلب من القوى الكبرى العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الدولي”.

كما أعرب شي عن سعادته بزيارة ترامب إلى بكين، في أول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ سنوات.

من جهته، قال ترامب إن واشنطن تتطلع إلى “إقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين”، مضيفاً أنه يتوقع “مستقبلاً رائعاً” للعلاقات بين البلدين إذا تم تجاوز الخلافات الاقتصادية والتجارية القائمة. وأكد الرئيس الأميركي عزمه الدفع نحو فتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأميركية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.