ترامب يعلن استقالة مسئول جديد.. هل أطاحت السجائر برئيس إدارة الدواء الأمريكية؟
أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. دار الإفتاء تجيب
لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي
نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة
عيد الأضحى 2026.. فضل يوم النحر ولماذا سُمى بيوم الحج الأكبر؟
إصابة هاني سعيد مراقب كرة اليد في حادث مروع عقب مباراة مصر وأيسلندا
مصرع شاب بطعنة نافذة بسبب أولوية المرور في بورسعيد.. والأهالي تُسلم المتهمين
تطور جديد بالحرب الأوكرانية.. دوي انفجارات في كييف جراء هجمات روسية
في واقعة تسميم الكلاب.. إخلاء سبيل سيدة دجلة بالمز بأكتوبر
خوفا من استهدافه بالصين.. ترامب يترك رسالة طوارئ لفانس في البيت الأبيض
ترامب يعلن استقالة مسئول جديد.. هل أطاحت السجائر برئيس إدارة الدواء الأمريكية؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، مغادرة رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري لمنصبه، في خطوة جاءت عقب فترة من التوترات والجدل داخل الوكالة.

وخلال حديثه للصحفيين، نفى ترامب أن يكون قد أقال ماكاري، مؤكداً أنه “شخص مميز” وأنه قرر المضي في مسار جديد، متوقعاً له مستقبلاً جيداً.

كما نشر عبر منصة “تروث سوشال” رسالة من ماكاري تضمنت استقالته، موجهاً له الشكر على جهوده خلال فترة عمله، ومشيراً إلى أن نائبه كايل ديامانتس سيتولى إدارة الوكالة بشكل مؤقت.

وشهدت فترة رئاسة ماكاري للإدارة سلسلة من القرارات المثيرة للنقاش، أبرزها إعادة تقييم آليات الموافقة على اللقاحات، إلى جانب مراجعة سلامة دواء “ميفيبريستون” المستخدم في معظم عمليات الإجهاض داخل الولايات المتحدة. كما واجه انتقادات من جهات سياسية وصحية متعددة، فضلاً عن جماعات ضغط مرتبطة بصناعة التبغ، بسبب موقفه المتحفظ في البداية تجاه اعتماد السجائر الإلكترونية المنكهة.

ويُعرف ماكاري، وهو جراح ومحلل سابق في قناة فوكس نيوز، بمواقفه المثيرة للجدل خلال جائحة كوفيد-19، حيث كان من أبرز المنتقدين للسياسات الصحية والمؤسسات الطبية آنذاك.

 وتُعد استقالته رابع انسحاب لمسؤول بارز من إدارة ترامب منذ بداية العام، بعد مغادرة وزراء العمل والعدل والأمن الداخلي مناصبهم.

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

