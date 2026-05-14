التأمين الصحي الشامل: نقدم الخدمات من الرعاية الأولية حتى التحويل لمستويات أعلى

أكد الدكتور أحمد المرسي بركات، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المنظومة تقدم جميع الخدمات الطبية بدءًا من مستوى الرعاية الأولية داخل الوحدات والمراكز الصحية، مرورًا بطبيب الأسرة وخدمات الأسنان وبعض الفحوصات البسيطة، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى مستويات أعلى من الرعاية إلى المستويين الثاني والثالث من الخدمات الطبية.

وأوضح أحمد المرسي بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التأمين الصحي الشامل يغطي إجراء العمليات الجراحية في مختلف المستشفيات والمنشآت الطبية المتعاقدة ضمن المنظومة، مشيرًا إلى أن مقدمي الخدمة يشملون جهات متعددة من بينها القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والجامعات.

وأضاف أحمد المرسي بركات أن تطبيق المنظومة يتم بشكل مرحلي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن اشتراك المواطن يتم من خلال تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة.

وأكد أحمد المرسى بركات أن المنظومة تقدم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين داخل المحافظات التي يتم تطبيق النظام بها، بما يضمن تحسين جودة الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن حزمة الخدمات تنقسم إلى شقين؛ الأول خدمات يتم تقديمها بشكل مباشر، والثاني خدمات تتطلب موافقات مسبقة وتمثل النسبة الأكبر من الخدمات المقدمة.

وأشار احمد المرسي بركات إلى أن خدمات الطوارئ يتم تقديمها دون الحاجة إلى أي موافقات مسبقة، بينما تتم الموافقات الأخرى من خلال البريد الإلكتروني بشكل إلكتروني سريع، بما يضمن سرعة الاستجابة وعدم استغراق وقت طويل في الإجراءات.

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
