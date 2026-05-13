الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

دمج خدمات تنظيم الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، سلسلة من الجولات الميدانية والاجتماعات التنسيقية بمحافظة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، والاستراتيجية الوطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

والتقَت نائب الوزير الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وبحثت معها آليات تعزيز التعاون في تحسين خدمات الصحة الإنجابية، ودمج الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة بالمناهج الدراسية، وتوسيع برامج القبالة، وتدريب طلبة الامتياز على “البارتوجرام” وتقديم المشورة الأسرية.

كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف رفع كفاءة خدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الولادات القيصرية، وتحقيق مستهدفات الدولة لخفض معدل الإنجاب الكلي بحلول عام 2027.

توفير أدوية كبار السن وتيسير إجراءات صرفها

وتفقدت الدكتورة عبلة الألفي وحدة طب أسرة العوامية، يرافقها الدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث وجهت بتوفير أدوية كبار السن وتيسير إجراءات صرفها، وأجرت حوارًا مفتوحًا مع السيدات المترددات لقياس مستوى الرضا، مؤكدة أهمية التوسع في المشورة حول وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، وتدقيق تسجيل الرضاعة الطبيعية المطلقة، والتحول إلى التسجيل الإلكتروني.

وعقدت اجتماعًا مع مديري إدارات مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بحضور الدكتور أحمد أبو العطا مدير المديرية، ووجهت بتكثيف جهود تنمية الأسرة للوصول إلى نسبة 90% في تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، وربط الحوافز بالنتائج الفعلية، مع التركيز على رسائل المباعدة بين الولادات والولادة الطبيعية.

كما التقت الدكتور غانم علي نقيب صيادلة الأقصر، وبحثت معه دور الصيادلة في دعم الاستراتيجية الوطنية من خلال برنامج “الصيدلية الداعمة للصحة”، وتأهيلهم لتقديم المشورة الأسرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مع تخصيص استمارات إحالة للوحدات الصحية وربط الحوافز بمعدلات الإحالة.

وشاركت نائب الوزير في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان برئاسة محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، حيث ناقشت مؤشرات الملف السكاني والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية والخطة العاجلة 2026-2027، مؤكدة أهمية التعاون بين الجامعات والقطاعين العلاجي والخاص وتعظيم دور التمريض والقابلات والعيادات المتنقلة.

وعقدت اجتماعًا مع مديري إدارات فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وشددت على وضع خطة عاجلة لرفع معدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة الذي انخفض إلى 21.5%، ودمج خدمات تنظيم الأسرة ضمن التأمين الصحي الشامل، وتفعيل المشورة الأسرية بعيادات متابعة الحمل، والالتزام بالأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة لاستمرار خفض الولادات القيصرية.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز الوعي المجتمعي ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم أهداف التنمية السكانية ويحقق صحة أفضل للمواطنين.

ريا أبي راشد
فان ديزل مع ابطال فيلم السرعة والغضب
لجنة تحكيم الكاميرا الذهبية
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ
