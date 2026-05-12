بروتوكول بين صحة دمياط والأزهر لتعزيز الوعي بالقضية السكانية

أعلنت مديرية الصحه بدمياط ، بأنه تم التنسيق بين الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتور راشد محمد راشد عميد كليه طب البنين جامعه الازهر دمياط الجديدة لعقد برتوكول تعاون مشترك بين الصحه ومستسفي الازهر، و بحضور الدكتور علاء مجاهد مدير عام مستشفيات طب الازهر دمياط الجديده و الدكتور عادل دياب وكيل كليه الطب جامعه الازهر دمياط الجديده و الدكتور وائل الملاح وكيل الكلية للدراسات العليا حيثقامت الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الشئون الصحية بدمياط للطب الوقائي بزياره

لجامعة الأزهر بدمياط الجديده .



يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة بين مديرية الشؤون الصحية بدمياط وجامعة الأزهر بدمياط ،

و ذلك لدعم جهود الدولة في نشر الوعي بالقضية السكانية، وترسيخ المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، باعتبار أن القضية السكانية لم تعد مجرد ملف خدمي، بل أصبحت أحد أهم المحاور الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل التنمية وجودة الحياة، وهو ما يستدعي بناء وعي مجتمعي مستنير يبدأ من الجامعات وينعكس على المجتمع بأكمله.

وأكد الحضور أن الجامعات تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية القادرة على نشر الوعي بين الشباب، باعتبارهم القوة المحركة للمجتمع، مشيرين إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة فاعلة بين المؤسسات التعليمية والصحية لتحقيق مستهدفات الدولة في الملف السكاني وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والسكانية.



وياتى ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بدمياط على تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والطبية، إيمانًا بأن بناء الوعي المجتمعي والاستثمار في الإنسان يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم صحة الأسرة .

اقرأ أيضا

https://www.elbalad.news/6967750