محافظ دمياط يبحث ملفات الرقابة التموينية مع مساعد مدير المديرية

التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بديوان عام المحافظة، مع المهندسة هند مساعد ، بعد توليها مهام عملها مديرًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط ، وفقًا لقرار وزير التموين.

واستهل " المحافظ " اللقاء بتقديم التهنئة إلى المهندسة هند مساعد ، معربًا عن خالص امنياته لها بالتوفيق فى مهمتها الجديدة، مؤكدًا على أهمية التنسيق التام والتعاون، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز ، بالمهام المطلوبة لخدمة المحافظة وأبنائها .

وشهد اللقاء بحث عدد من ملفات العمل ، وأكد " محافظ دمياط " على أهمية احكام الرقابة على المنظومة التموينية و المتابعة الدورية لها لمنع اى محاولات للتلاعب بها واستغلال المواطنين، و متابعة حركة السلع بالأسواق والمواد البترولية و أسطوانات الغاز وتوافرها وفقًا للأسعار والمواصفات المحددة، وكذا متابعة عمليات الإنتاج بالمخابز للتأكد من الالتزام بالاوزان والمواصفات الخاصة بانتاج الرغيف، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود والتكاتف لإزالة أي معوقات قد تواجه آليات وخطط العمل.

