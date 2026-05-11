تحرير 66 محضر تموين بالأسواق والمخابز في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط وتحت اشراف المهندسة هند محمود مساعد وكيل وزارة التموين بدمياط ومتابعة ايهاب العطار وكيل المديرية ، حملة مكبرة لتشديد الرقابه علي المخابز والانشطه التموينيه والرقابه علي الاسواق وضبط الاسعار والمخالفات وتشديد الرقابه علي مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانة البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائره المحافظة.

و اسفرت الحملات التموينيه عن تحرير 66 محضر في مجالات متعددة كالمخابز والمحال التجارية والأسواق والمواد البترولية والمواد الغذائية.

ونبهت المهندسة هند محمود مساعد وكيل الوزاره بتكثيف الحملات التموينيه وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه وتعليمات الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط.

