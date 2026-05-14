خدمات على مدار الساعة.. «إكرام الضيف» تكشف تفاصيل رعاية حجاج القرعة بالأراضى المقدسة

واصل بعثة حج القرعة استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط حالة من الاستعداد الكامل والعمل المتواصل على مدار الساعة؛ توفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات للحجاج المصريين منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وتحرص البعثة على إنهاء إجراءات الاستقبال والتسكين بسهولة ويسر، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحجاج وتقديم الدعم الإرشادي والتنظيمي لهم، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومطمئنة.

كما تواصل فرق العمل التابعة للبعثة انتشارها داخل المطارات والفنادق ومقار إقامة الحجاج؛ لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مع تقديم المساعدات اللازمة لكبار السن والحالات الإنسانية، تنفيذًا لخطة متكاملة تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.

وأكد المهندس محمد أبو جبل، المدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" المسئولة عن تقديم الخدمات الأرضية لحجاج القرعة بالمدينة المنورة، أن الحجاج المصريين يحطون بمعاملة خاصة داخل المملكة العربية السعودية.

وقال أبو جبل، فى تصريحات صحفية للبعثة الإعلامية المصرية المشاركة فى تنظيم موسم الحج، إن التنسيق المبكر والمستمر مع بعثة حج القرعة، ساهم في تيسير الإجراءات وتقديم تجربة حج منظمة وآمنة لضيوف الرحمن.

وأضاف أبو جبل أن بعثة حج القرعة حرصت على التواجد مبكرًا قبل انطلاق موسم الحج، لإتمام جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج البعثة، مؤكدًا أن التعاون المشترك أسهم في تسليم بطاقات "نسك" الذكية لجميع الحجاج بسهولة ويسر، باعتبارها الركيزة الأساسية لإتمام إجراءات الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح أن التعاون والتنسيق المستمر بين بعثة حج القرعة وشركة “إكرام الضيف” أسفر عن تحقيق نجاح مميز خلال موسم الحج الحالي، حيث تم تمكين جميع حجاج البعثة من زيارة الروضة الشريفة بسهولة ويسر، إلى جانب استخراج بطاقات “نسك” لهم دون أية معوقات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المشتركة والعمل المتواصل بين الجانبين لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

وذكر أنه جرى تخصيص مركز متكامل لخدمة حجاج القرعة المصريين، يعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق الكامل مع أعضاء البعثة، بهدف تقديم مختلف الخدمات الميدانية والتنظيمية وخدمات الضيافة للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى أداء المناسك.

وأكد أن حجاج القرعة يحظون باهتمام ورعاية خاصة داخل الشركة، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.

وأشار إلى أن التعاون مع بعثة القرعة المصرية يتم باحترافية عالية، في ظل متابعة مستمرة من مسؤولي البعثة والشركة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للحجاج طوال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

ووجه أبو جبل رسالة إلى الشعب المصري، في ختام تصريحاته، قائلاً: "إن حجاج مصر بين أهلهم وإخوانهم في المملكة العربية السعودية، وجميعنا تعتبر خدمة ضيوف الرحمن، رسالة عظيمة وشرفًا كبيرًا، خاصة في رحلة الحج التي تمثل أعظم تجربة روحانية للمسلمين".

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، التقى المدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" السعودية لتقديم الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة المهندس محمد أبو جبل، والتي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات الأرضية لحجاج بعثة القرعة بالمدينة المنورة.

واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للشركة السعودية، حول انتظام الخدمات المقدمة لحجاج بعثة القرعة، وكذلك سبل وآلية تسليمهم بطاقة "نسك" الذكية فور وصولهم إلى المدينة المنورة، والتي تعد مستنداً تعريفياً للحاج، كونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.