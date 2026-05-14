قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خدمات على مدار الساعة.. «إكرام الضيف» تكشف تفاصيل رعاية حجاج القرعة بالأراضى المقدسة

حجاج القرعة
حجاج القرعة
مكة المكرمة - مصطفى الرماح

واصل بعثة حج القرعة استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسط حالة من الاستعداد الكامل والعمل المتواصل على مدار الساعة؛ توفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات للحجاج المصريين منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وتحرص البعثة على إنهاء إجراءات الاستقبال والتسكين بسهولة ويسر، إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحجاج وتقديم الدعم الإرشادي والتنظيمي لهم، بما يضمن أداء المناسك في أجواء آمنة ومطمئنة.

كما تواصل فرق العمل التابعة للبعثة انتشارها داخل المطارات والفنادق ومقار إقامة الحجاج؛ لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مع تقديم المساعدات اللازمة لكبار السن والحالات الإنسانية، تنفيذًا لخطة متكاملة تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.

وأكد المهندس محمد أبو جبل، المدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" المسئولة عن تقديم الخدمات الأرضية لحجاج القرعة بالمدينة المنورة، أن الحجاج المصريين يحطون بمعاملة خاصة داخل المملكة العربية السعودية.

وقال أبو جبل، فى تصريحات صحفية للبعثة الإعلامية المصرية المشاركة فى تنظيم موسم الحج، إن التنسيق المبكر والمستمر مع بعثة حج القرعة، ساهم في تيسير الإجراءات وتقديم تجربة حج منظمة وآمنة لضيوف الرحمن.

وأضاف أبو جبل أن بعثة حج القرعة حرصت على التواجد مبكرًا قبل انطلاق موسم الحج، لإتمام جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج البعثة، مؤكدًا أن التعاون المشترك أسهم في تسليم بطاقات "نسك" الذكية لجميع الحجاج بسهولة ويسر، باعتبارها الركيزة الأساسية لإتمام إجراءات الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح أن التعاون والتنسيق المستمر بين بعثة حج القرعة وشركة “إكرام الضيف” أسفر عن تحقيق نجاح مميز خلال موسم الحج الحالي، حيث تم تمكين جميع حجاج البعثة من زيارة الروضة الشريفة بسهولة ويسر، إلى جانب استخراج بطاقات “نسك” لهم دون أية معوقات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود المشتركة والعمل المتواصل بين الجانبين لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير أقصى درجات الراحة لهم.

وذكر أنه جرى تخصيص مركز متكامل لخدمة حجاج القرعة المصريين، يعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق الكامل مع أعضاء البعثة، بهدف تقديم مختلف الخدمات الميدانية والتنظيمية وخدمات الضيافة للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى أداء المناسك.

وأكد أن حجاج القرعة يحظون باهتمام ورعاية خاصة داخل الشركة، في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.

وأشار إلى أن التعاون مع بعثة القرعة المصرية يتم باحترافية عالية، في ظل متابعة مستمرة من مسؤولي البعثة والشركة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للحجاج طوال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

ووجه أبو جبل رسالة إلى الشعب المصري، في ختام تصريحاته، قائلاً: "إن حجاج مصر بين أهلهم وإخوانهم في المملكة العربية السعودية، وجميعنا تعتبر خدمة ضيوف الرحمن، رسالة عظيمة وشرفًا كبيرًا، خاصة في رحلة الحج التي تمثل أعظم تجربة روحانية للمسلمين".

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، التقى المدير التنفيذي لشركة "إكرام الضيف" السعودية لتقديم الخدمات الأرضية بالمدينة المنورة المهندس محمد أبو جبل، والتي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات الأرضية لحجاج بعثة القرعة بالمدينة المنورة.

واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للشركة السعودية، حول انتظام الخدمات المقدمة لحجاج بعثة القرعة، وكذلك سبل وآلية تسليمهم بطاقة "نسك" الذكية فور وصولهم إلى المدينة المنورة، والتي تعد مستنداً تعريفياً للحاج، كونها الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.

بعثة حج القرعة حجاج بيت الله الحرام مكة المكرمة مقار إقامة الحجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

أسرة الشاب المتوفى

ساب 3 بنات من غير مصدر رزق.. مأساة شاب سحبته ماكينة دراس القمح في المنوفية

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة من كازان : الحضارات تتكامل ولا تتصادم.. مصر تستخدم الثقافة كقوة محركة للتنمية وأداة لتعزيز الاستقرار

الطفل المصاب

دخل يعمل عملية خرج مشلول..مأساة صغير بالشرقية.. والأسرة تناشد المسئولين بالتدخل

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد