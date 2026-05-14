25 مايو.. نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل عامل بالزاوية

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة ضرب عامل أفضى إلى موت بالزاوية الحمراء وذلك يوم 25 مايو الجاي.

تفاصيل القضية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين، وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شاب متأثرًا بإصابته بضربات من عصا خشبية غليظة وسلاح ابيض.

وكشفت التحريات أن وصلة مزاح بين المتهم والمجني عليه تحولت إلى مشاجرة بين الطرفين حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب فاستخدم المتهم عصا خشبية غليظة وانهال بها ضربا على المجني عليه ثم طعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقا في دمائه.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء قد نجحت في ضبط المتهم وتبين أنه محمد. س عاطل، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.