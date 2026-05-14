41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، إذ تواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وتشكيل غرفة عمليات للتحرك الفوري في حال وقوع طوارئ جراء الموجه الحارة والطقس غير المستقر.



رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الأساسية

وقالت المحافظة أنه تم تكليف غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بمتابعة الوضع بشكل مستمر، مع رفع حالة الطوارئ في جميع المرافق الأساسية والخدمات وتأمينها بالكامل طوال فترة موجة الطقس الحار التي تتعرض لها المحافظة.

وفي سياق متصل، رفعت المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الاستعدادات اللازمة لاستقبال أية حالة طوارئ مصابة بالإجهاد الحراري نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وسجلت درجة الحرارة اليوم الخميس في الوادي الجديد 41 درجة مئوية وسط نشاط ملحوظ للرياح بعدد من المناطق الجنوبية للبلاد.