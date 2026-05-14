الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

خفيفة ومُغذّية .. وصفة اقتصادية لطاجن الخضار في الفرن

طاجن الخضار
طاجن الخضار
ريهام قدري

يُعد طاجن الخضار في الفرن من الأكلات الشهية والخفيفة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، فهو غني بالخضروات المتنوعة المفيدة للجسم. 

كما يتميز بسهولة تحضيره وإمكانية إضافة المكونات المفضلة حسب الرغبة، ليكون وجبة مثالية على الغداء بجانب الأرز أو الخبز الطازج.

طريقة عمل طاجن الخضار في الفرن

المكونات

2 بطاطس مكعبات

2 كوسة شرائح

1 جزرة شرائح

نصف كوب بسلة

1 فلفل ألوان أو أخضر

1 بصلة شرائح

2 طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم

2 ملعقة صلصة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

كمون ورشة سكر بسيطة

مرقة أو ماء ساخن

2 ملعقة زيت أو سمنة


طريقة التحضير

1. في طاسة، شوحي البصل في الزيت حتى يذبل.

2. أضيفي الثوم ثم عصير الطماطم والصلصة والتوابل، واتركي الصلصة تتسبك 5 دقائق.

3. رصي الخضار في الطاجن أو اخلطيها كلها معًا.

4. اسكبي الصلصة فوق الخضار، ثم أضيفي قليلًا من المرقة حتى تغطي نصف المكونات.

5. غطي الطاجن بورق فويل وادخليه فرن ساخن على 180 درجة لمدة 40 دقيقة تقريبًا.

6. ارفعي الفويل واتركيه يتحمر من الوجه 10 دقائق.

أفكار للتقديم

يُقدّم مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي.

يمكن إضافة قطع فراخ أو لحم للحصول على وجبة متكاملة.

رشة بقدونس في النهاية تعطي طعمًا ورائحة مميزة.

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
