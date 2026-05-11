سهلة ومغذية.. طريقة عمل عجة البيض

عجة البيض من الأكلات السريعة واللذيذة التي يفضلها الكثيرون، فهي تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية. كما تتميز بسهولة تحضيرها وإمكانية إضافة مكونات متنوعة حسب الرغبة، لتكون وجبة مثالية على الإفطار أو العشاء بجانب الخبز والسلطة.

طريقة عمل عجة البيض

المكونات

4 بيضات

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

حبة طماطم صغيرة مقطعة مكعبات

فلفل أخضر مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 ملعقة كبيرة دقيق

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة كمون

زيت للقلي

طريقة التحضير

1. في بولة، اخفقي البيض جيدًا.

2. أضيفي البصل والطماطم والفلفل والبقدونس وقلبي المكونات.

3. ضعي الدقيق والملح والفلفل الأسود والكمون مع التقليب حتى يتجانس الخليط.

4. سخني قليلًا من الزيت في طاسة على نار متوسطة.

5. اسكبي خليط العجة ووزعيه بالتساوي.

6. اتركيها حتى تتحمر من الأسفل، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى تنضج تمامًا.

7. قدمي عجة البيض ساخنة مع الخبز والسلطة أو الجبن.

نصائح لنجاح العجة

يمكن إضافة جبنة رومى أو شيدر لمذاق أغنى.

لتكون هشة أكثر، أضيفي رشة صغيرة بيكنج بودر.

يمكن عملها في الفرن بدل القلي لتكون أخف.