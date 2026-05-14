القومي للإعاقة يطلق برنامجا متخصصا في الإسعافات النفسية الأولية

نفذ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام، وفي إطار جهوده لرفع كفاءة العاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، برنامجا تدريبيا متخصصا على مدار ثلاثة أيام بعنوان “الإسعافات النفسية الأولية ومهارات المساعدة الأساسية والعناية بالذات”.

جاء البرنامج بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وبمشاركة عدد من العاملين بالمجلس، لا سيما المعنيين باستقبال الشكاوى والتواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فريق عمل إدارة خدمة المواطنين.

وهدف التدريب، الذي نفذته كل من إيمان ياسين ورضوى سالم من وحدة الدعم النفسي بالهيئة، إلى تعزيز قدرات المشاركين على تقديم دعم نفسي أولي آمن وفعّال أثناء التعامل مع الحالات المختلفة عبر خطوط الاتصال، خاصة في المواقف التي تتضمن ضغوطاً نفسية أو تحديات إنسانية متنوعة.

كما ركّز البرنامج على تنمية مهارات الاستماع الداعم، والتواصل المهني مع الحالات الصعبة، وآليات الإحالة الآمنة، بما ينسجم مع مبادئ الشمول وإتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول كذلك عدداً من المحاور التطبيقية، من بينها مهارات التواصل الفعّال، وتقنيات التهدئة وتنظيم الانفعال، وإدارة الضغوط والإرهاق النفسي المهني، بالإضافة إلى العناية بالذات، مع تنفيذ تدريبات عملية ومحاكاة لمواقف واقعية من بيئة العمل داخل المجلس.

ومن المقرر أن يستهدف البرنامج العاملين بخطوط التواصل المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات المختلفة، وتطوير منظومة الدعم المقدمة لهم ولأسرهم، وفق أسس مهنية وإنسانية متكاملة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً ببناء قدرات العاملين وتهيئة بيئة عمل داعمة نفسياً ومهنياً، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن التدريب على الإسعافات النفسية الأولية أصبح ضرورة ملحة للعاملين في الصفوف الأمامية.

وأضافت أن المجلس مستمر في تطوير مهارات كوادره البشرية، وتعزيز مفاهيم الاحتواء والشمول والتواصل الإنساني الآمن والفعّال، بما يواكب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.