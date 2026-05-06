تعاون بين القومي للإعاقة ونقابة الممثلين لتصحيح صورة ذوي الإعاقة في الدراما

تعاون بين المجلس والممثلين لتصحيح صورة ذوي الإعاقة في الدراما
تعاون بين المجلس والممثلين لتصحيح صورة ذوي الإعاقة في الدراما
الديب أبوعلي

وقعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بروتوكول تعاون مشترك لمدة ثلاث سنوات، يهدف إلى تقديم تمثيل أكثر واقعية وإنصافاً للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأعمال الفنية.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه وطني لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توظيف الفن والإعلام كأحد أدوات القوة الناعمة، بما يسهم في كسر الصور الذهنية التقليدية وتقديم نماذج تعكس قدراتهم وواقعهم بشكل صحيح.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الاتفاق يستهدف فتح مسارات تعاون مع صناع المحتوى، من خلال تقديم دعم فني واستشاري يساعد على تناول قضايا الإعاقة بصورة مهنية وواقعية في الدراما والسينما والمسرح والإذاعة، بما يضمن عرضاً دقيقاً وغير نمطي، إلى جانب إبراز أفضل الممارسات في التعامل مع هذه القضايا.

تصحيح صورة ذوي الإعاقة في الدراما 

في المقابل، تعمل نقابة المهن التمثيلية على توجيه صناع الدراما نحو إدماج أدوار حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأعمال الفنية، بما يعزز من حضورهم الطبيعي في المحتوى الدرامي، ويسهم في دعم الوعي المجتمعي بحقوقهم.

وشددت المشرف العام على أن الفن يمثل أداة مؤثرة في تشكيل الوعي والسلوك المجتمعي، مشيرة إلى أن تقديم نماذج إيجابية وواقعية للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه تعزيز ثقافة الدمج والتمكين، وكسر الحواجز النفسية والاجتماعية.

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في إطار الدور التوعوي للمجلس وفق قانون إنشائه رقم (11) لسنة 2019، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، مؤكدة أهمية توظيف التنوع داخل الأعمال الفنية كقيمة إنسانية تدعم المحتوى وتثريه.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة التوسع في إنتاج أعمال درامية تعكس نماذج ناجحة وواقعية من الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز اندماجهم ويحد من كافة أشكال التمييز داخل المجتمع.

