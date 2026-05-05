“القومي للإعاقة” و“البارالمبية المصرية” يبحثان تطوير الرياضة الدامجة وتمكين الشباب

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز التعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية، بهدف تطوير منظومة الرياضة الدامجة وتقديم الدعم الفني اللازم لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، مع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث خطة العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، وتوسيع أوجه التعاون في المجال الرياضي.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الإستراتيجية، في مقدمتها تطوير اللوائح المنظمة للعمل، وتطبيق آليات تصنيف الرياضيين من ذوي الإعاقة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين اللاعبين، وفق المعايير المعتمدة.

بحث تطوير الرياضة الدامجة وتمكين الشباب

وأكدت إيمان كريم استعراض آليات دعم المجلس للجنة البارالمبية، خاصة في الجوانب الفنية والتأهيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرياضي وتطوير قدرات اللاعبين، إلى جانب العمل على إعداد كوادر متخصصة لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما تناول الاجتماع ملف لغة الإشارة في المجال الرياضي، حيث تم التأكيد على أهمية تطويره من خلال تقييم مترجمي لغة الإشارة وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة على المصطلحات المرتبطة بالرياضة، بما يعزز دمج اللاعبين من ذوي الإعاقة السمعية داخل المنظومة الرياضية.

وأشار الجانبان إلى الدور المحوري للرياضة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أداة فعالة لتعزيز الثقة بالنفس والاندماج المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة توسيع المبادرات القائمة في هذا الإطار.

كما تم بحث سبل دعم مراكز الإعاقة داخل مراكز الشباب، عبر تقديم الدعم الفني وتطوير الخدمات، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الشباب من ذوي الإعاقة.

واختتمت إيمان كريم بالتأكيد على أن التعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية يمثل ركيزة أساسية لصناعة أبطال للمستقبل، مشيرة إلى حرص المجلس على تقديم الدعم الفني والمؤسسي، خاصة في ملفات التصنيف وتأهيل الكوادر وتطوير منظومة لغة الإشارة، بما يضمن بيئة رياضية عادلة وشاملة للجميع.