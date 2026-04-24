القومي للإعاقة ينظم المعرض الثالث لمنتجات ذوي الهمم | صور

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، المعرض الثالث لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية خلال هذا العام، بدار الإمداد والتموين في محافظة القاهرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

يشارك في هذا المعرض 30 عارضا من ذوي الإعاقة، ويضم المعرض عددًا من المنتجات الجلدية واليدوية والملابس، والمفروشات، ومنتجات الصدف، واللوحات الفنية، وغيرها من المنتجات المصنوعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في هذا المعرض بأنفسهم، أو من خلال جمعياتهم.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس مستمر في تنفيذ خطة معارض عام 2026، التي تم زيادة لـ24 معرض على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وفق خطة زمنية محددة، تم وضعها لتتفق مع نسبة إشغال دور القوات المسلحة، في المواسم والأعياد والمناسبات العامة.

وأوضحت أن ذلك يأتي استمرارًا لخطط الدعم والتمكين الاقتصادي، التي يقودها المجلس، بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والترويج لمنتجاتهم وتسويقها، وتغيير نظرة المجتمع تجاههم، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.

الجدير بالذكر أن معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدار الإمداد والتموين في القاهرة، حضر افتتاحه اللواء ياسر عباس بدوي مدير دار الامداد والتموين، والعميد ا.ح تامر محسن حسين، والعميد ا.ح احمد نبيل، ممثلين عن قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، والعقيد وائل احمد عيسى رئيس قسم الحفلات بالدار، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.