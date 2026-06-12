هل تنتهي معاناة أوائل جامعة الأزهر؟ تحرك برلماني عاجل لحل أزمتهم

تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جامعة الأزهر، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن توقف حركة التعيينات داخل كليات جامعة الأزهر خلال السنوات الماضية.

وأوضحت “ النحاس” أن جامعة الأزهر شهدت توقف شبه تام لتعيين المعيدين، رغم الأعراف المستقرة التي تقضي بتعيين الأوائل من الخريجين في وظائف معيدين بمختلف الكليات والأقسام، الأمر الذي أدى إلى تراكم ما يقرب من عشر دفعات كاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2025 دون تعيين، رغم استيفائهم جميع الشروط العلمية والقانونية اللازمة.

وأشارت عضو النواب إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، ويثير العديد من التساؤلات بشأن مصير الدرجات المالية المخصصة للتعيينات وأسباب تأخر شغلها، فضلاً عن مخاوف الخريجين من تغيير آلية التعيين المعمول بها، والتي تمنح الأوائل أولوية التعيين في وظائف المعيدين.

مطالب بسرعة الكشف عن أسباب تعطيل التعيينات داخل جامعة الأزهر

وطالبت الحكومة والجهات المعنية بسرعة الكشف عن أسباب تعطيل التعيينات داخل جامعة الأزهر، والإفصاح عن موقف الدرجات المالية المخصصة لهذا الغرض، مع وضع جدول زمني واضح وملزم لتعيين جميع الدفعات المتراكمة من عام 2016 حتى 2025، والتأكيد على الحفاظ على آلية التعيين الحالية بما يضمن حقوق آلاف المتفوقين ويحافظ على مستقبلهم العلمي والمهني.