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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يعلق على ما أثير بشأن إساءته لأحد العقاقير الطبية

عقاقير طبية
عقاقير طبية
محمد شحتة

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، توضيحا بشأن ما أُثير مؤخرًا بشأن أحد المنشورات الصادرة عنه، والمتعلق بالتحذير من إساءة استخدام أحد العقاقير الطبية المخصَّصة لعلاج بعض الاضطرابات النفسية.

وأكد مرصد الأزهر في بيانه، أن الهدف من هذا المحتوى كان تسليط الضوء على ظاهرة توظيف بعض المنصات والمحتويات الرقمية لمعاناة الأفراد النفسية والضغوط الحياتية في سياقات قد تؤثر سلبًا على وعي الشباب والمراهقين، ولم يكن المقصود بأي حال من الأحوال توجيه اتهام إلى دواء بعينه أو التشكيك في سلامة استخداماته العلاجية المعتمدة طبيًّا.

التحذير من تداول المعلومات الطبية غير الموثقة

وأشار مرصد الأزهر، إلى أن غاية المنشور تتمثل في التحذير من تداول المعلومات الطبية غير الموثقة، أو استخدام الأدوية دون إشراف طبي متخصص، أو تقديمها عبر بعض المحتويات الرقمية بصورة قد تشجع على ممارسات وسلوكيات غير مسؤولة، ويؤكد المرصد أن هذا المنشور لا يستهدف أي منتج دوائي أو التشكيك في جدواه العلاجية.

كما يؤكد مرصد الأزهر، تقديره للدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الطبية والدوائية في نشر الوعي بالمعايير العلمية والصحية المعتمدة، والتي تشدد على أن الأدوية النفسية المعتمدة تُستخدم وفق بروتوكولات علاجية يحددها الأطباء المختصون، وأن تقييم فاعليتها واستخداماتها يخضع للجهات الصحية والرقابية المختصة وحدها دون غيرها.

مرصد الأزهر الأزهر العقاقير الطبية الأدوية الاضطرابات النفسية العلاج النفسي

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