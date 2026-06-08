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مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني

مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان خلال مايو 2026 بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان خلال مايو 2026 بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شيماء جمال

شهدت الساحة الباكستانية خلال شهر مايو المنصرم تحولاً أمنيًا مقلقًا، تمثل في تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات الإرهابية ونوعيتها. ووفقًا للمؤشر الشهري الصادر عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، سجلت معدلات الهجمات الإرهابية ارتفاعًا بنسبة 27% مقارنة بشهر أبريل السابق له، مما ينذر بتدهور بيئة الاستقرار الأمني، لا سيما في الأقاليم المضطربة وعلى رأسها إقليم بلوشستان.

خارطة العمليات والضحايا
وتُظهر القراءة التحليلية للإحصاءات الرسمية قفزة كمية ونوعية في حجم الاستهداف، حيث انعكست زيادة عدد العمليات بشكل مباشر على حصيلة الضحايا من المدنيين والعسكريين. وقد ارتفع إجمالي العمليات الإرهابية إلى 128 هجومًا في مايو، مقارنة بـ 101 هجوم سُجلت في أبريل. وأسفرت هجمات مايو عن مقتل 145 شخصًا وإصابة 185 آخرين.

وتوزع ضحايا العمليات الإرهابية بين 71 مدنيًا (قفزة حادة مقارنة بـ 37 قتيلاً في أبريل)، و68 من أفراد القوات الأمنية (ارتفاعًا من 28 قتيلاً في أبريل)، بالإضافة إلى 6 أعضاء من لجان حفظ السلام المحلية. وشملت الإصابات 147 مدنيًا، و35 عنصرًا أمنيًا، و3 من أعضاء لجان السلام.

التحول التكتيكي .. عودة العمليات الانتحارية
وأحد أبرز المؤشرات المثيرة للقلق هو التحول في تكتيكات الجماعات المسلحة، والاعتماد المتزايد على الهجمات عالية التأثير، حيث شهد شهر مايو تنفيذ 6 هجمات انتحارية، من بينها 4 هجمات نُفذت بمركبات مفخخة، أسفرت وحدها عن مقتل 34 فردًا من الأمن و9 مدنيين. ويمثل هذا الرقم قفزة قياسية مقارنة بتسجيل هجوم انتحاري واحد فقط في كل من شهري مارس وأبريل الماضيين.

 "بلوشستان" بؤرة الاضطراب الأمني الأكبر
وظل إقليم بلوشستان المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر العنف في البلاد، متحولاً إلى الساحة الأكثر استهدافًا. فقد قفزت الهجمات الإقليمية بنسبة 109%، ليسجل الإقليم 71 هجومًا في مايو مقارنة بـ 34 هجومًا في أبريل.

كما بات الإقليم المسرح الأساسي لعمليات الخطف، حيث شهد 52 حالة اختطاف من أصل 54 حالة تم الإبلاغ عنها على مستوى باكستان بالكامل.


 جهود مكافحة الإرهاب 
في المقابل، كثفت القوات الأمنية من عملياتها الاستباقية ومداهماتها لمكافحة الإرهاب في مختلف الأقاليم للحد من نفوذ التنظيمات المسلحة، وأسفرت هذه التحركات خلال شهر مايو عن مقتل 270 مسلحًا من التنظيمات الإرهابية، واعتقال 15 مسلحًا آخرين.

وتثبت المعطيات التحليلية لشهر مايو 2026 أن باكستان تواجه حاليًا مرحلة من استعراض القوة من قِبل الجماعات المسلحة، خاصة في المناطق الحدودية؛ مما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحدي تطوير استراتيجياتها الدفاعية والهجومية لضبط الوضع الأمني في الأقاليم الأكثر تضررًا كإقليم بلوشستان.

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