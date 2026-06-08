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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت

مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت
مرصد الأزهر يحذر من تريند منتشر بين المراهقين والشباب يؤدى إلى الموت
شيماء جمال

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تريند ينتشر بين المراهقين والشباب، إذ يصورون فيديوهات يتناولون فيها دواء كلوزابكس للنوم على أغاني المهرجانات، ووصفه بأنه“أخطر تريند يهدد شبابنا”.


وقال مرصد الأزهر فى بيان له:

نعيش اليوم واقعًا غريبًا، تحولت فيه وسائل التواصل الاجتماعي من منصات للتواصل إلى "ساحات للمزايدة بالوجع". الأخطر من ذلك، هو ما رصدناه مؤخرًا من "تريند" مرعب ومقلق بين المراهقين والشباب؛ حيث يتم تصوير فيديوهات تحمل طابعًا سوداويًا، تظهر فيها أشرطة دواء كلوزابكس (Clozapex) على خلفية مقاطع موسيقية حزينة (مثل تلك الأغاني المنتشرة مؤخرًا والتي يطلق عليها "أغاني المهرجانات" وتذكر أسماء العقاقير وكأنها وسيلة لـ "الكيف" أو الهروب.
وهنا مكمن الخطر الفكري والنفسي قبل الطبي:
الأمر تجاوز مجرد تقليد أعمى، بل أصبح توظيفًا وتزييفًا لمعاناة نفسية مفتعلة من أجل حصد "اللايكات" وتصدر "التريند". 

لقد تم تطبيع فكرة أن خطف الانتباه يستلزم إظهار النفس بمظهر الضحية التي تتناول أدوية شديدة الخطورة في حالة إساءة استخدامها، وضياع الحياة والصحة في سبيل مشهد افتراضي مدته ثوانٍ!
ولنكن صريحين وندخل إلى عمق الكارثة مباشرة: المنشورات والفيديوهات المنتشرة مؤخرًا على السوشيال ميديا حول دواء كلوزابكس (Clozapex) والتريندات الحزينة المصاحبة له، تجعلنا أمام ظاهرة مرعبة لشباب ومراهقين أصحاء تمامًا، لكنهم يمرون بضغوط حياة، أو مشاكل دراسية وعاطفية، وبدلاً من مواجهتها، قرروا البحث عن "مفتاح فصل" لعقولهم. ويلجأون لهذا الدواء - المخصص لأغراض علاجية محددة يحددها الطبيب المختص - لمجرد الرغبة في النوم العميق، أو الهروب المؤقت من الواقع، حتى لو وصل بهم الأمر إلى حافة الموت!
لقد تحول "الوجع والهروب بتدمير الذات" إلى موضة وتريند يحصد المشاهدات (وسط أغانٍ تذكر اسم الدواء صراحة وكأنه وسيلة للكيف، بلا رقابة أو ضمير)، مما جعل الشاب المراهق يظن أن المخاطرة بحياته هي سلوك طبيعي لجلب الانتباه أو لتسكين الضغط النفسي!
الوهم والواقع: الغيبوبة ليست نومًا مريحًا!
يا أبناءنا.. ما تسمعونه أو ترونه في الفيديوهات من تأثير "مريح" أو "نسيان مؤقت للهموم" هو وهمٌ قاتل. هذا الدواء هو عقار نفسي لا يُصرف إلا في أضيق الحدود الطبية وبفحوصات دم صارمة.
وعندما تأخذ هذا الدواء لتنام وتهرب، فالجسم لا يسترخي، بل يدخل في حالة هبوط مفاجئ وصادم قد يحول هذا "النوم" إلى غيبوبة تامة وتوقف للتنفس وأنت على سريرك دون أن يشعر بك أحد!
ومن المضاعفات الحادة التي قد تنهي حياتك في لحظة:

  • هبوط حاد ومفاجئ في ضغط الدم واضطرابات مميتة في ضربات القلب.
  •  صعوبة شديدة أو توقف مفاجئ للتنفس أثناء النوم.
  •  تشنجات عصبية وغيبوبة كاملة تهدد الحياة.
  •  انهيار حاد في كرات الدم البيضاء وفشل مناعي تام.
    نصيحة لأولياء الأمور

 أما أولياء الأمور عليهم التيقظ فالهروب يبدأ بـ "حبة دواء" وينتهي بكارثة
أبناؤنا قد يمرون بضغوط حقيقية، لكن غياب الحوار يجعلهم يفرّون إلى مواد قاتلة. 
أفيقوا قبل أن تقع المصيبة في بيوتكم:

إذا رأيتم ابنكم/ ابنتكم يكثر من النوم بشكل غير طبيعي، أو يبحث عن أدوية مهدئة، أو يتداول مصطلحات التريندات السوداوية، فالأمر ليس مجرد كسل، بل هو مؤشر خطر.

احفظوا كافة الأدوية النفسية والعصبية (حتى الأدوية العادية) في أماكن مغلقة تمامًا، ولا تتركوا بقايا وصفات قديمة في متناول أيديهم.

تحدثوا معهم، فالضغوط تُحل بالفضفضة وبطلب الدعم، وليس بجرعة دوائية عشوائية تنهي حياتهم وتفطر قلوبكم عليهم.

ورسالة أخيرة
الضغط الذي تمر به مؤقت وسيمر، أما جسدك إذا دُمّر أو حياتك إذا انتهت من أجل "لحظة هروب" أو "لايك على فيديو"، فلن تعود. الدواء نعمة للعلاج تحت إشراف الطبيب، وتحويله لوسيلة هروب هو انتحار بطيء، وفي حال حدوث أي طارئ أو تناول جرعة عشوائية، يجب التوجه فورًا وبدون تردد لأقرب مستشفى أو قسم سموم.

وسائل التواصل الاجتماعي تريند المراهقين الشباب كلوزابكس Clozapex دواء المهرجانات الكيف الغيبوبة

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