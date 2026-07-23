علامة فارقة.. أستاذ تاريخ معاصر: ثورة 23 يوليو أسهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية

علق الدكتور خلف عبد العظيم أستاذ التاريخ المعاصر، على ذكرى ثورة 23 يوليو ، وكلمة الرئيس السيسي.

وقال خلف عبد العظيم في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الرئيس السيسي بعث رسائل هامة للغاية في كلمته في ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو".

وتابع خلف عبد العظيم :" مصر دولة تتمتع بتاريخ عريق على مدار آلاف السنوات "، مضيفا:" بعد ثورة يوليو تم اتخاذ قرارات استراتيجية ضخمة مثل تأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي وتعتبر ثورة يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث ".

وأكمل خلف عبد العيم :" الرئيس السيسي أكد استمرار السير في مسار بناء مصر الحديثة والمعاصرة ".

ولفت خلف عبد العظيم :" ثورة 23 يوليو أحدثت تغيير شاملا انعكس إيجابيا على المجتمع المصري "، مضيفا:" ثورة 23 يوليو أسهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب ".

