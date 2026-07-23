إعلام الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء الوطني

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، حملت رسائل وطنية وسياسية مهمة، عكست رؤية الدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ورسخت الثقة في قدرة الوطن على تجاوز التحديات بفضل تماسك مؤسساته ووعي شعبه.

وقال حامد، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في الربط بين المبادئ الخالدة التي أرستها ثورة يوليو، وفي مقدمتها الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وبين ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر قوة واستقرارًا رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.

ثورة 23 يوليو

وأضاف وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على أن وعي الشعب المصري كان العامل الحاسم في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، يعكس حقيقة ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من نجاحات في مواجهة الإرهاب وإفشال محاولات النيل من مؤسسات الدولة، بفضل تلاحم القيادة السياسية مع الشعب.

وأشار إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن أهمية السلام ووقف الحروب والصراعات، ورفض الاعتداء على الدول العربية، تجسد ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يعزز الدور التاريخي لمصر باعتبارها قوة إقليمية فاعلة وصاحبة رؤية متوازنة في معالجة أزمات المنطقة.

وأوضح النائب أيمن حامد أن استعراض الرئيس لما تحقق منذ عام 2014 من مشروعات قومية وإنجازات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والصحة، والثقافة، يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

واختتم وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن رسالة الأمل التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين تعزز الثقة في المستقبل، داعيًا إلى مواصلة الاصطفاف الوطني والعمل والإنتاج، باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.