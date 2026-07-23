قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعلام الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة البناء الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، حملت رسائل وطنية وسياسية مهمة، عكست رؤية الدولة المصرية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، ورسخت الثقة في قدرة الوطن على تجاوز التحديات بفضل تماسك مؤسساته ووعي شعبه.

وقال حامد، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في الربط بين المبادئ الخالدة التي أرستها ثورة يوليو، وفي مقدمتها الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، وبين ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أكثر قوة واستقرارًا رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.

ثورة 23 يوليو

وأضاف وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي على أن وعي الشعب المصري كان العامل الحاسم في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، يعكس حقيقة ما حققته مصر خلال السنوات الماضية من نجاحات في مواجهة الإرهاب وإفشال محاولات النيل من مؤسسات الدولة، بفضل تلاحم القيادة السياسية مع الشعب.

وأشار إلى أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن أهمية السلام ووقف الحروب والصراعات، ورفض الاعتداء على الدول العربية، تجسد ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يعزز الدور التاريخي لمصر باعتبارها قوة إقليمية فاعلة وصاحبة رؤية متوازنة في معالجة أزمات المنطقة.

وأوضح النائب أيمن حامد أن استعراض الرئيس لما تحقق منذ عام 2014 من مشروعات قومية وإنجازات في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والصحة، والثقافة، يعكس نجاح الدولة في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

واختتم وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن رسالة الأمل التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين تعزز الثقة في المستقبل، داعيًا إلى مواصلة الاصطفاف الوطني والعمل والإنتاج، باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

السيسي الرئيس السيسي ثورة يوليو البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

التين الشوكي

فوائد التين الشوكي قبل التمرين.. مصدر أجنبي يكشف أبرزها

علاج كوري

من جلد الميتين.. اختراع علاج كوري لتجميل البشرة وتجديد الشباب

المناعة

فاكهة غير متوقعة غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد