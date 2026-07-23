قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سامي نصر الله: توطين صناعة السيارات خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجهات الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة، مؤكدًا أن الاهتمام بصناعة السيارات يعكس رؤية واضحة لبناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والتشغيل.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. إن تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن مستهدفات الدولة في قطاع السيارات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وأوضح عضو صناعة البرلمان أن، صناعة السيارات تعد من القطاعات الحيوية القادرة على إحداث طفرة اقتصادية كبيرة، نظرًا لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في تنشيط الصناعات المغذية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وأشار النائب.  إلى أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب التوسع في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الهندسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق هذا الهدف في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية واسعة مع العديد من الأسواق العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب. أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص، تمثل عوامل أساسية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود الدولة في إزالة العقبات التي تواجه المصانع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف سامي نصر الله. أن التوسع في استخدام المكونات المحلية داخل الصناعات المختلفة، وخاصة صناعة السيارات، من شأنه دعم الصناعات المغذية ورفع نسب التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويحد من فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وثمّن نائب الشرقية. الشراكات الصناعية التي تربط مصر بكبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن نجاح شركة جنرال موتورز في إنتاج أكثر من مليون مركبة داخل السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو بناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

سامي نصر الله توطين صناعة السيارات تعزيز الاقتصاد زيادة الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

غزو الثعابين يفتح ملف الوقاية.. هل تكفي الأمصال وحدها؟

غزو الثعابين يفتح ملف الوقاية.. هل تكفي الأمصال وحدها؟

كلية الطب البشري جامعة الزقازيق

طب الزقازيق تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة تشجيانغ الصينية

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان.. أيهما مقدم على الآخر زواج الابن أم الحج.. وهل صلاة الجماعة في البيت تغني عن أدائها في المسجد.. وهل تصح صلاة من أدرك الإمام بتكبيرة واحدة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد