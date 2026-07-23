هل تستحق مكملات زيت السمك هذه السمعة؟ دراسات حديثة تشكك في دورها

ارتبطت مكملات زيت السمك لسنوات بفكرة الوقاية من أمراض القلب، وأصبحت من أكثر المكملات الغذائية استخدامًا، خاصة بين كبار السن، لكن نتائج أبحاث حديثة تشير إلى أن تأثيرها الوقائي لدى الأشخاص الأصحاء قد يكون محدودًا، وأن الحصول على أحماض أوميجا 3 من الأسماك يظل الخيار الأكثر فائدة.

من أين جاءت فكرة أن زيت السمك يحمي القلب؟

استند هذا الاعتقاد وفقا لموقع express إلى دراسات رصدية أظهرت أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، إلا أن الباحثين أوضحوا أن هذه النتائج لا تثبت أن أحماض أوميجا 3 وحدها هي السبب، لأن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يتبعون عادات صحية أخرى، مثل ممارسة الرياضة والاعتماد على نظام غذائي متوازن.

وعندما جرى اختبار مكملات زيت السمك في تجارب سريرية أكثر دقة، لم تظهر النتائج التأثير الوقائي نفسه الذي أشارت إليه الدراسات السابقة.

ماذا كشفت الأبحاث؟

أظهرت مراجعة علمية ضمت أكثر من 77 ألف مشارك أن مكملات أوميجا 3 المتاحة دون وصفة طبية لم تحقق انخفاضًا ملحوظًا في خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الشرايين التاجية لدى الأشخاص الأصحاء.

ويرى الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Cardiology أن الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الأسماك لا تعتمد على أحماض أوميجا 3 فقط، وإنما على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية الموجودة فيها.

لماذا يظل تناول السمك هو الأفضل؟

تحتوي الأسماك الدهنية على البروتين عالي الجودة، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية، فضلًا عن أحماض أوميجا 3، وهو ما يجعلها أكثر فائدة من الاعتماد على المكملات الغذائية وحدها.

ولهذا تنصح الجهات الصحية بتناول حصتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا كجزء من نظام غذائي متوازن.

هل جميع مكملات زيت السمك بنفس الجودة؟

يحذر خبراء التغذية من أن جودة مكملات زيت السمك تختلف من منتج لآخر، لأن المكملات الغذائية لا تخضع لنفس معايير الرقابة التي تخضع لها الأدوية، كما قد تختلف كمية أحماض أوميجا 3 الفعلية الموجودة داخل الكبسولات عن الكمية المدونة على العبوة.

الأكسدة قد تؤثر في كفاءة المكملات

تتعرض الزيوت الغنية بأحماض أوميجا 3 للتلف عند تعرضها للهواء أو الحرارة أو الضوء، ما قد يقلل من فعاليتها، وقد أظهرت تحليلات معملية أن بعض المنتجات تحتوي على نسب مرتفعة من الأكسدة.

متى يوصي الأطباء بتناولها؟

لا يعني ذلك أن مكملات أوميجا 3 عديمة الفائدة، إذ قد يوصي بها الطبيب في بعض الحالات، مثل:

الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية.

السيدات خلال فترة الحمل لدعم نمو الجنين.

بعض مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

بعض حالات جفاف العين أو وفقًا لتقييم الطبيب.

هل لها أضرار؟

قد يصاحب استخدام مكملات زيت السمك بعض الآثار الجانبية البسيطة، مثل الغثيان أو الانتفاخ أو التجشؤ بطعم السمك أو الإسهال.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن الجرعات المرتفعة قد تزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب عدم استخدامها بجرعات كبيرة إلا تحت إشراف طبي.

ما أفضل طريقة لدعم صحة القلب؟

يشدد الخبراء على أن حماية القلب تبدأ باتباع نمط حياة صحي، يشمل تناول الأسماك الدهنية بانتظام، والإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، والامتناع عن التدخين، مع استخدام مكملات أوميجا 3 فقط عند وجود سبب طبي واضح يحدده الطبيب.