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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هيئة الدواء تحذر من هذا الدواء المستخدم لعلاج مغص الرضع .. تعرف عليه

هيئة الدواء تحذر من هذا الدواء المستخدم لعلاج مغص الرضع.. تعرف عليه
هيئة الدواء تحذر من هذا الدواء المستخدم لعلاج مغص الرضع.. تعرف عليه
ولاء عادل

حذرت هيئة الدواء المصرية من تداول عبوات مجهولة المصدر من مستحضر "DENTINOX INFANT COLIC DROPS Oral Suspension" المستخدم في علاج المغص لدى الأطفال والرضع، مؤكدة أن التحذير يقتصر على تشغيلة محددة، ولا يشمل جميع عبوات المستحضر المتداولة في السوق المصرية.

ما التشغيلة محل التحذير؟

أوضحت الهيئة أن العبوات التي يشملها التحذير تحمل اسم شركة "INTERPHARM" كمستورد، ورقم التشغيلة BRNOV24، وتاريخ انتهاء في نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن هذه العبوات غير مصرح بتداولها.

لماذا أصدرت هيئة الدواء هذا التحذير؟

أشارت الهيئة إلى أن إصدار المنشور جاء بعد إخطار من شركة "إنترفارم" للاستيراد والتصدير والصناعات الطبية، أكدت فيه أن التشغيلة المشار إليها لم يتم استيرادها من خلالها، وأن العبوات التي تحمل هذه البيانات لا تتبع الشركة، ما يعني أنها مجهولة المصدر.

إجراءات عاجلة في الأسواق والصيدليات

وجهت هيئة الدواء بوقف تداول العبوات الخاصة بهذه التشغيلة، مع ضبطها وتحريزها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، في إطار الرقابة المستمرة على سوق الدواء، ومنع تداول المستحضرات غير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال والرضع.

توجيهات للصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية

طالبت الهيئة الصيدليات ومقدمي الخدمات الصحية بضرورة مراجعة بيانات العبوات والتأكد من مصدرها قبل صرفها، مع سرعة إبلاغ هيئة الدواء عند الاشتباه في أي مستحضر مجهول المصدر أو غير مطابق للبيانات المعتمدة.

نصائح للمواطنين

دعت هيئة الدواء أولياء الأمور إلى عدم استخدام أي عبوة يشتبه في مصدرها أو تختلف بياناتها عن البيانات الرسمية، مع التواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسار أو شك بشأن المستحضر، سواء عبر الخط الساخن أو القنوات الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات.

هل يشمل التحذير جميع عبوات «دنتينوكس»؟

أكدت هيئة الدواء المصرية أن التحذير يقتصر على التشغيلة رقم BRNOV24 فقط، ولا يعني سحب مستحضر "DENTINOX INFANT COLIC DROPS Oral Suspension" بالكامل من الأسواق، مشددة على أن التشغيلات الأخرى المعتمدة والمطابقة للمواصفات ما زالت متداولة بصورة طبيعية.

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