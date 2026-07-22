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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا هذا الأسبوع

الرئيس الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا هذا الأسبوع
الرئيس الكوري الجنوبي يزور الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وألمانيا هذا الأسبوع
أ ش أ

أعلن المكتب الرئاسي الكوري اليوم /الأربعاء/، أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ سيقوم بجولة تشمل 5 دول هذا الأسبوع.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" سيغادر الرئيس لي بعد غد الجمعة إلى سان فرانسيسكو حيث سيقوم بزيارة لمدة يومين لعقد اجتماع مع رؤساء عمالقة التكنولوجيا العالميين، بمن فيهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وجينسن هوانغ رئيس شركة "إنفيديا"، وفقا لما ذكره كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية كيم يونغ-بوم.
ومن يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، سيقوم لي بزيارة دولة إلى البرازيل لحضور قمة مع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تليها زيارتان إلى تشيلي والأرجنتين حتى الأول من أغسطس لإجراء محادثات قمة مع قادتهما.
وسيختتم لي رحلته في فرانكفورت بألمانيا، حيث سيعقد اجتماعا مع المقيمين الكوريين الجنوبيين هناك قبل عودته إلى بلاده في 3 أغسطس، وفقا لمسؤولين في المكتب الرئاسي.

المكتب الرئاسي الكوري الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ عمالقة التكنولوجيا العالميين

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