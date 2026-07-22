رئيس القومي للمرأة تلتقي محافظ كفر الشيخ وتؤكد على أهمية التعاون المشترك

خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ ، التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم ، بالمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذلك بحضور الدكتورة سوزان القليني والدكتورة سلمى دوارة عضوتي المجلس والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة ومقرر المجلس بالمحافظة والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام المساعد بالمحافظة.



وأكدت المستشارة أمل عمار ، خلال اللقاء حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز أوجه التعاون مع محافظة كفر الشيخ، بما يسهم في دعم جهود تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشيدة بدعم المهندس إبراهيم مكى لجهود فرع المجلس بالمحافظة .



وأشارت رئيسة المجلس ، إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مظلة الخدمات والبرامج المقدمة للمرأة في جميع المحافظات، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة المصرية.



من جانبه، رحب المهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ بالمستشارة أمل عمار، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون المستمر مع المجلس القومي للمرأة ودوره الفاعل في دعم وتمكين المرأة المصرية، مثمنًا الجهود التي يبذلها المجلس لتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تحسين أوضاع المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأكد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا بالغًا بملف تمكين المرأة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة، ودعم برامجه ومبادراته التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة.

وشهد اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ تقديرًا للتعاون المشترك، وتأكيدًا على مواصلة التنسيق بين المجلس والمحافظة في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.