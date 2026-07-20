القومي للمرأة يشيد بدور الطبيبة مروة صلاح ويثمن رسالتها الإنسانية في إنقاذ حياة أحد الركاب

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته، بالموقف الإنساني والمهني الذي قامت به الطبيبة مروة صلاح، بعد تدخلها السريع لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لأحد الركاب إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على متن إحدى رحلات مصر للطيران، بما أسهم في إنقاذ حياته، وذلك في نموذج مشرف يجسد أسمى معاني المسؤولية والإنسانية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن ما قامت به الطبيبة مروة صلاح يعكس رسالة الطب السامية، ويؤكد أن الطبيب يحمل مسؤوليته الإنسانية في كل زمان ومكان، مشيرة إلى أن سرعة استجابتها وكفاءتها المهنية كان لهما دور حاسم في التعامل مع الحالة الطارئة، بما يجسد قيم الإخلاص والتفاني التي يتحلى بها أبناء المهن الطبية.

وأضافت أن مثل هذه النماذج الملهمة تستحق كل التقدير، لما تعكسه من التزام مهني وإنساني رفيع، مؤكدة أن المرأة المصرية تواصل تقديم نماذج مشرّفة في مختلف المجالات، وتثبت قدرتها على تحمل المسؤولية وإحداث أثر إيجابي في المجتمع، مضيفة أن العلم عندما يقترن بالاخلاص والالتزام الإنساني يصنع فارقاً كبيراً فى حياة الآخرين.

واختتمت المستشارة أمل عمار بالتأكيد على تقدير المجلس القومي للمرأة للطبيبة مروة صلاح، ولكل الأطباء الذين يؤدون رسالتهم النبيلة بإخلاص، ويواصلون بذل جهودهم لحماية الأرواح وخدمة المجتمع في مختلف الظروف.