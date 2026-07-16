المجلس القومي للمرأة ينظم تدريبات لريادة الأعمال للسيدات بالقاهرة ضمن برنامج "رابحة"

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، نظم المجلس بمقره بمحافظة القاهرة تدريبات متخصصة في مجال ريادة الأعمال للسيدات، وذلك ضمن برنامج "رابحة" الهادف إلى بناء قدرات رائدات الأعمال ودعم مشروعاتهن بما يسهم في تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة مي محمود مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أن البرنامج يركز على تزويد المشاركات بالمعارف والمهارات اللازمة لإدارة وتطوير مشروعاتهن من خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي تشمل ريادة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق، وتنمية المهارات الشخصية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات القائمة وتعزيز فرص نجاحها واستمراريتها.



وأضافت أن البرنامج يوفر للمشاركات دعمًا فنيًا وإرشاديًا بعد انتهاء التدريب، من خلال ربطهن بالجهات الداعمة وحاضنات الأعمال، بما يمكنهن من الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير مشروعاتهن والتوسع فيها وزيادة قدرتها على المنافسة.



وعلى هامش التدريبات، تم تنظيم معرض لمنتجات السيدات المشاركات، استعرضن خلاله مجموعة متنوعة من المنتجات والمشروعات التي تعكس المهارات والخبرات التي اكتسبنها، بما أتاح لهن فرصة التعريف بمنتجاتهن وتوسيع نطاق تسويقها.



جدير بالذكر أن يُنفذ البرنامج بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز ريادة الأعمال والابتكار "أنسي ساويرس" بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من حكومة كندا.