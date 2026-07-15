رئيسة القومي للمرأة تبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزيرة الأسرة الصومالية

بحثت رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار، مع وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية السفيرة خديجة محمد المخزومي، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات تمكين المرأة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة، المنعقد بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت شعار "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي: التحديات والسبيل إلى الأمام".

واستعرضت المستشارة أمل عمار - خلال اللقاء - أبرز الجهود والبرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والشركاء، والتي تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ومن بينها برنامج "نورة" ونور ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وتطبيق تحويشة، ومبادرة لأني رجل.

وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة الذي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تسهم في دعم وتمكين الأسر المصرية.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة خديجة محمد المخزومي الجهود والأنشطة التي تنفذها الحكومة الفيدرالية الصومالية في مجال دعم وتمكين المرأة، والتحديات التي تواجهها في هذا الملف، معربةً عن تطلعها للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.