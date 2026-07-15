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30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء

رئيس هيئة سلامة الغذاء
رئيس هيئة سلامة الغذاء
شيماء مجدي

أكد مشاركون في جلسة نقاشية توعوية بعنوان "من المعايير إلى التطبيق: لتحقيق رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء" أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص لترسيخ منظومة متكاملة لسلامة الغذاء، تبدأ من المزرعة وتمر بمراحل التصنيع والإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي، بما يدعم ثقة المستهلك ويرفع من تنافسية الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الصناعات الغذائية، حيث ناقش المشاركون آليات تطوير منظومة الجودة، وأهمية الالتزام بأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة.

سلامة الغذاء لم تعد مجرد التزام رقابي

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء لم تعد مجرد التزام رقابي، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، مشددًا على أن تبادل الخبرات والالتزام بأعلى معايير الامتثال يمثلان الركائز الأساسية لبناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في الغذاء المتداول، فضلًا عن دعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وشارك في الحلقة النقاشية المهندس الشحات سليم، مستشار التشريعات والعلاقات الحكومية بغرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، والأستاذة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى جانب الأستاذ سعود زكي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الجودة وتطوير المنتجات والسلامة والصحة المهنية والبيئة.

وخلال الجلسة، استعرضت شركة بيتي منظومتها المتكاملة في مجال جودة وسلامة الغذاء، والتي تعتمد على استثمارات تجاوزت 30 مليون جنيه في أنظمة التحليل والرقابة المعملية، فضلًا عن تشغيل 32 خط إنتاج مزودًا بأحدث تقنيات التصنيع والتحكم الآلي. 

كما تجري أكثر من 11 مليون تحليل سنوي عبر مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب تنفيذ أكثر من 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية، وما يزيد على 7000 ساعة تدقيق ومراجعة سنويًا، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع العمليات التشغيلية.

وأكد كريس عبود، المدير العام للشركة، أن تطوير منظومة الجودة يمثل استثمارًا طويل الأجل يدعم رؤية مصر في بناء قطاع غذائي أكثر كفاءة واستدامة، موضحًا أن الشركة تواصل الاستثمار في الابتكار، وتطوير الكوادر، وتعزيز منظومة الرقابة، انطلاقًا من إيمانها بأن إنتاج غذاء آمن وعالي الجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء منظومة غذائية مستدامة، لاسيما في ظل إدراج الشركة ضمن "القائمة البيضاء" للهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يعكس توافق منظومتها التشغيلية مع أفضل ممارسات الامتثال والرقابة، ويعزز جهود الدولة في الارتقاء بجودة وسلامة الغذاء ودعم الصادرات المصرية.

سلامة الغذاء معايير الجودة هيئة سلامة الغذاء

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