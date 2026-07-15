وفاة عامل بالأوقاف داخل مسجد بالمنوفية

شهدت مدينة منوف أمس حالة من الحزن بعد خبر وفاة عامل بالاوقاف داخل أحد المساجد التابعة للمدينة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.

وأكد أحد الأهالي أن العامل يدعى هاني حسني حماد ابن من ابناء مدينة منوف، وأنه كان يعمل داخل مسجد اللاهوني التابع لإدارة منوف، وقال بأنه شعر باعياء قبل أن يمسك صدره وسقط على الأرض.

كما أكد أن الاهالي الموجودة داخل المسجد حاولوا إنقاذه واستدعوا سيارة الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسجد وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي منوف ورواد المسجد.

ونعت مديرية أوقاف المنوفية الفقيد مأكدين أنه توفى أثناء عمله في بيت من بيوت الله، ودعوا الله عز والله ان يرحم الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وأسرته الصبر والسلوان.