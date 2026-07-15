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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل.. إخلاء سبيل والد فتاة الزواج القسري عقب ورود تحريات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

فتاة الزواج القسري بالغربية
فتاة الزواج القسري بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر رئيس نيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم قرارًا بإخلاء سبيل والد فتاة الزواج القسري من سرايا النيابة العامة عقب ورود تحريات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتصالح الفتاة قانونيًا بتنازلها له .


قرار عاجل من النيابة 


وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم أعطي توجيهاته بفتح باب  التحقيق عاجل مع فتاة الزواج القسري عقب اتهام أفراد أسرتها بمحاولة بيعها بمقابل مادي 600 ألف جنيه للزواج بأحد الخليجيين والعرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
كما وجهت النيابة العامة بقرار حجز الفتاة ووالدها علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود عيان من جيرانها وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط محل إقامتها للوقوف علي صحة أقوالها خلال الفيديو المتداول من عدمه .


تحرك جهات التحقيق 


وكانت جهات التحقيق استمعت إلي أقوال الأب والفتاة للتأكد من وجود سمسار متخصص في تزويج الفتيات إلي الخليجيين من العرب من عدمه .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط فتاة وأبوها بتهمه الزواج القسري مقابل 600 الف جنيه للخليجيين من العرب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيديو متداول للفتاة عشرينية تتهم والدها لمحاوله بيعها وتزويجها إلي خليجين من العرب بنطاق دائرة مركز بسيون .

ردع مخالفين 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون برئاسة الرائد محمد الشباسي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الفتاة والوالدها مقيمين بنطاق دائرة مركز بسيون .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية اخلاء سبيل والد فتاة الزواج القسري من النيابة

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